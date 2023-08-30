إذا كنت تتطلع إلى شراء هاتف ذكي رائد صغير الحجم في عام 2023، فمن المحتمل أن يكون هاتفا Galaxy S23 وآيفون 14 برو ضمن قائمة الخيارات التي تفكر فيها. ومع أن كلا الهاتفين ليسا في النطاق السعري نفسه، إلا أنهما يشتركان بميزة الحجم الصغير إذ يضم كلاهما شاشة بقياس 6.1 بوصات، وأبعادهما متقاربة جدًا، ومع ذلك هناك الكثير من الاختلافات بينهما.

إليك مقارنة بين هاتفي Galaxy S23 وآيفون 14 برو لتتعرف أوجه التشابه والاختلاف بينهما ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك:

التصميم:

يحتوي كل من Galaxy S23 وآيفون 14 برو على شاشات بمقاس 6.1 بوصات، وأبعاد كلا الهاتفين متقاربة جدًا إذ تبلغ أبعاد هاتف سامسونج 146.3×70.9×7.6 مم، أما هاتف آيفون فتبلغ أبعاده 147.5×71.5×7.9 مم.

لكن هاتف آيفون أثقل بشكل ملحوظ من هاتف سامسونج، إذ يزيد نحو 38 جرامًا عن الآخر، فهو يزن 206 جرامات ويزن هاتف سامسونج 168 جرامًا، ويعود السبب في ذلك إلى المواد المُستخدمة في التصميم.

ومع أن هاتف Galaxy S23 يحتوي على جهة أمامية وخلفية مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus 2 وإطار من الألومنيوم، فإن هاتف آيفون مصنوع من ألواح Ceramic Shield من شركة Corning وإطار سميك من الفولاذ المقاوم للصدأ. وقد ساهمت هذه الألواح والإطار الأثقل بالإضافة إلى إطار الكاميرا الأكبر في زيادة الوزن.

يتمتع كلا الهاتفين بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء، وقد صُمم هاتف آيفون لتحمل الغمر في المياه إلى عمق يصل إلى ستة أمتار مقابل متر ونصف لهاتف سامسونج.

الشاشة:

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

أما هاتف آيفون 14 برو فهو يضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2556 × 1179 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم تقنية (HDR10).

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف آيفون 14 برو على بطارية تبلغ سعتها 3200 ميلّي أمبير/ الساعة، أما هاتف سامسونج Galaxy S23 فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 3900 ميلي أمبير/ الساعة.

هناك فرق كبير إلى حد ما بالنسبة إلى وقت الوصول إلى الشحن الكامل، إذ يصل هاتف Galaxy S23 إلى نسبة 100% في 76 دقيقة، ويستغرق هاتف آيفون 14 نحو 100 دقيقة للوصول إلى حالة الشحن الكامل.

ستلاحظ أن هاتف آيفون 14 برو يصل إلى نسبة 85% في 60 دقيقة فقط، مما يعني أن آخر 15% تستغرق مدة تتجاوز نصف ساعة إضافية حتى تكتمل وذلك بسبب انخفاض سرعة الشحن بشكل كبير بعد الوصول إلى نسبة 85%. وهذا الأمر نفسه موجود في جميع طرز آيفون، والهدف منه إطالة عمر بطاريات هواتف آيفون.

الأداء:

يعمل كل من Galaxy S23 وآيفون 14 برو بالمعالجات الأكثر تقدمًا المتوفرة في السوق من شركتي Qualcomm وآبل، مما يعني أنك ستحصل على أسرع أداء ممكن لكل نظام تشغيل.

يعمل هاتف Galaxy S23 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

أما هاتف آيفون 14 برو فهو يعمل بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السداسي النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز.

يعمل هاتف Galaxy S23 بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

ويعمل هاتف آيفون 14 برو بنظام iOS 16 ويمكن تحديثه إلى إصدار iOS 17 القادم، ويتوفر بذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وأربعة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

يقدم كلا الهاتفين أداءً ممتازًا وسلسًا عند تصفح الويب والتطبيقات المختلفة، وأثناء أداء المهام اليومية باستخدام الهاتف وعند اللعب بألعاب الفيديو.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S23 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.4، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

أما هاتف آيفون 14 برو فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية، وتدعم خاصية (Dolby Vision HDR)، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

يلتقط كلا الهاتفين صورًا عالية الدقة والوضوح من ناحية الحدة، والتفاصيل، والتباين، وهو ما تتوقعه من هاتف رائد حديث، لكن ستلاحظ بعض الفروقات في تفاصيل الصور.

فعادةً تكون هواتف سامسونج أكثر جاذبية للمستخدمين العاديين بسبب مظهر الصور التي تكون الألوان فيها أكثر تشبعًا، وفي بعض الأحيان تكون الصور ذات تباين أعلى، أما هواتف آبل، فهي توفر ألوانًا أكثر دقة، وهو أمر قد يجعل الصور الملتقطة باستخدام آيفون تبدو لطيفة وطبيعية أكثر قليلًا.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

ويُباع هاتف آيفون 14 برو بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والذهبي، والبنفسجي.

أيهما تختار؟

كلا الهاتفين من الهواتف الرائدة والممتازة، وسيعتمد الاختيار أحدهما على النظام الذي تفضله، والميزانية، والتصميم. بالنسبة للنظام الذي تفضله سيكون هاتف آيفون هو الاختيار المناسب لك إن كنت من مستخدمي أجهزة آبل أو تريد البدء باستخدام هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS 17، أما إذا كنت من محبي نظام أندرويد، وتبحث عن هاتف رائد بتصميم أنيق فاختر Galaxy S23.

أما إذا كان النظام الذي يعمل به الجهاز أمرًا غير مهم بالنسبة لك، فسيعتمد الاختيار على الميزانية أو التصميم والشكل، وبالنسبة إلى السعر فهاتف آيفون 14 برو ماكس أغلى منه.

أما فيما يتعلق بالتصميم والشكل، فسيكون هاتف Galaxy S23 مناسبًا لك إذا كنت تبحث عن هاتف صغير الحجم ووزنه خفيف وتصميمه بسيط، أما إذا كنت من محبي تصاميم هواتف آيفون التي توحي بالفخامة ولا يهمك وزن الجهاز فاختر هاتف آيفون 14 برو.

إليك مقارنة بين المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S23 وآيفون 14 برو: