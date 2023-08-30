مستندات جوجل تتيح خاصية التدقيق اللغوي عبر الذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل عن إتاحة ميزة التدقيق اللغوي التي تستند إلى الذكاء الاصطناعي في خدمة “المستندات Google Docs”.

وقالت الشركة الأمريكية عبر موقعها الرسمي إن الميزة الجديدة تعد “الجيل القادم من اقتراحات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

وتعمل الميزة الجديدة على إجراء التدقيق الإملائي والنحوي للنصوص داخل المستندات، بالإضافة إلى إمكانية تقديم اقتراحات لجعل الكتابة أكثر إيجازًا، أو أكثر وضوحًا.

ويمكن للميزة التدقيق اللغوي الجديدة مساعدة المستخدمين في تحسين صياغة النصوص لجعلها مناسبة للسياق، بالإضافة إلى تقديم توصيات لتقسيم الجمل المعقدة لتسهيل قراءتها.

وتستخدم الميزة أيقونة “A” و”علامة التحقق” نفسها في شريط الأدوات في “مستندات جوجل”، وتظهر نقطة زرقاء على الأيقونة عند توفر توصيات للنصوص المكتوبة داخل المستند.

وعند النقر على الأيقونة، تظهر لوحة جانبية لمراجعة كافة التوصيات لقبولها أو رفضها، كما يمكن تصفح التوصيات بسرعة حسب النوع من خلال خيار “التصفية” أعلى اللوحة الجانبية.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين في “كتابة محتوى عالي الجودة بسهولة وسرعة في مستندات جوجل”.

وتعتبر ميزة التدقيق اللغوي الجديدة في “مستندات جوجل” خطوة مهمة في سبيل تحسين المحتوى المكتوب بكفاءة، إذ تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتقييم النصوص.

جدير بالذكر أن ميزة التدقيق اللغوي في مستندات جوجل ستكون متاحة كإحدى ميزات مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد Duet AI لمشتركي حزمة جوجل ورك سبيس.

وتنوي جوجل طرح مساعد Duet AI للشركات والمؤسسات المشتركة في حزمة “ورك سبيس” بسعر يبلغ 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم.

ولم تشر جوجل إلى اللغات التي تدعمها ميزة التدقيق اللغوي في الوقت الحالي، إلا أنها تتمحور بشكل أساسي حول اللغة الإنجليزية.