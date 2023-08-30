متصفح فايرفوكس يتيح أداة جديدة لحماية البريد الإلكتروني

أعلنت شركة موزيلا إدماج أداة جديدة داخل متصفح فايرفوكس تعمل على حماية حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين وتقليل خطر تسريب بياناتهم.

وتساعد الأداة الجديدة التي تُسمى “فايرفوكس ريلاي Firefox Relay” في إخفاء عناوين البريد الإلكتروني الحقيقية للمستخدمين عند التسجيل في المواقع والخدمات والنشرات البريدية والمشاركة في الاستبيانات عبر الإنترنت، وغيرها.

وتهدف أداة “فايرفوكس ريلاي Firefox Relay” إلى حماية خصوصية المستخدمين عند استعمال البريد الإلكتروني، إذ تعمل على توفير عناوين بريد إلكتروني مؤقتة بديلة يمكن استخدامها عوضًا عن عنوان البريد الإلكتروني الشخصي الفعلي.

وتحمي الأداة خصوصية المستخدمين عن طريق تصفية الرسائل الواردة إلى عناوين البريد الإلكتروني البديلة وإزالة أي متتبعات تعقب للبريد، وتعيد توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني الفعلي للمستخدم، كما توفر الأداة واجهة لإدارة الحسابات البديلة والرسائل الواردة إليها.

وتساعد الأداة في التخلص من الرسائل غير المرغوب فيها، والحفاظ على سرية البريد الإلكتروني الشخصي، وتقليل التعرض للبريد المزعج، والحماية ضد تسريب البيانات الشخصية.

وكانت شركة موزيلا المطورة لمتصفح فايرفوكس قد أطلقت تلك الخدمة سابقًا في صورة إضافة للمتصفح، قبل أن تعلن إدماجها بشكل افتراضي داخل المتصفح لتسهيل الوصول إليها واستخدامها.

ويمكن استخدام الأداة مجانًا وامتلاك حتى 5 حسابات بريد إلكتروني بديلة، وتنوي موزيلا طرح خطط مأجورة للأداة مستقبلًا تسمح للمستخدمين بالحصول على عدد غير محدود من الحسابات البديلة، وإخفاء رقم الهاتف، والحصول على خدمة VPN، ومزايا أخرى، إلا أن موزيلا لم تكشف بعدُ عن أسعار تلك الخطط.