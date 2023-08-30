ما الفوائد الصحية لاستخدام القلم الذكي مع الهاتف أو الجهاز اللوحي؟

يعتمد أغلب الأشخاص على أصابعهم للنقر على شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي، ولكن في أي جهاز مزود بشاشة تعمل باللمس، لديك خيار استخدام القلم الذكي المخصص للشاشات التي تعمل باللمس بدلًا من ذلك. حتى أن الكثير من الهواتف والأجهزة اللوحية تأتي مع أقلام ذكية مضمنة.

لا تقتصر فائدة استخدام القلم الذكي على تسهيل تدوين الملاحظات والتصفح، بل هناك العديد من الفوائد الصحية لاستخدامه بدلًا من استخدام الأصابع، إذ يمكن أن يساعدك استخدام القلم بدلًا من لوحة المفاتيح عند أداء بعض المهام في ضبط وضعية جسمك وتجنب الإجهاد المتكرر للأصابع وتحفيز الإبداع.

وفيما يلي سنوضح الفوائد الصحية لاستخدام القلم الذكي مع الهاتف أو الجهاز اللوحي:

1- إراحة المعصم والأصابع:

تعد الكتابة في الهاتف باستخدام الأصابع طريقة سريعة لإدخال النصوص، ولكنها مهمة تتكرر كثيرًا في الغالب، وقد تُجهد أصابعك، ولكن عند استخدام القلم للكتابة فأنت تغير طريقة ثني يديك، ويمكنك استخدام أصابعك بشكل مختلف وتحريك العضلات الأخرى. على سبيل المثال: إذا كنت تعاني من ألم في إبهامك أثناء كتابة النصوص والرسائل النصية، يمكن أن يساعد استخدام القلم في تخفيف الضغط على إبهامك.

ومع تحسن ميزة تعرف النص في العديد من الأجهزة بشكل ملحوظ عبر السنوات الماضية، أصبح لديك الآن خيار كتابة النص بخط اليد. ومع أن الكتابة اليدوية طوال الوقت قد لا تناسب الكثير من الأشخاص، يمكن التبديل إليها بين الحين والآخر لتخفيف الضغط على الإبهام.

2- إمكانية الوقوف أو الجلوس في أوضاع مختلفة عند استخدام القلم الذكي:

عند استخدام القلم مع الحواسيب التي تتضمن شاشة تعمل باللمس يمكنك تغيير وضعية الجلوس واستخدام شاشة الحاسوب أثناء الوقوف بسهولة بدلًا من استخدام لوحة المفاتيح طوال الوقت أثناء الجلوس على المكتب، ومن الأسهل بكثير الاستلقاء على كرسي مريح أثناء الكتابة اليدوية مقارنةً بالكتابة على لوحة المفاتيح، ويمكنك أيضًا الكتابة باستخدام القلم أثناء المشي، وهذا يعني إمكانية اتخاذ أوضاع مختلفة طوال ساعات العمل أو الدراسة والتحرك كثيرًا مما يعزز صحتك البدنية، ويقلل من خطر التعرض للمشكلات المتعلقة بالجلوس لفترات طويلة.

3- إمكانية الجلوس مع وضع الذراعين بزاوية صحية:

يتيح لك استخدام القلم للكتابة على الجهاز اللوحي كما تفعل عند الكتابة على الورق خيار تثبيت ذراعك في وضع مريح بغض النظر عن ارتفاع السطح الذي تكتب عليه، وهذا يعني الحفاظ على وضع الذراعين بزاوية صحية تقلل الإجهاد والضغط على المعصم والأصابع.

4- تقليل التعرض للجراثيم الموجودة على الشاشات التي تعمل باللمس:

إذا كنت تشارك الحاسوب المحمول أو الجهاز اللوحي مع أشخاص آخرين، فربما لاحظت مدى اتساخ تلك الأجهزة، إذ يدخل الغبار والأوساخ إلى لوحات المفاتيح، وتتراكم على الشاشات، مما يعني انتشار الجراثيم في لوحات المفاتيح والشاشات.

يمكنك تقليل تعرضك للجراثيم باستخدام القلم، إذ إن الإمساك بالقلم يبقي يدك على مسافة أبعد عن الشاشة. ومع أن لمس شاشات الأجهزة الإلكترونية ليس وسيلة للإصابة بالعدوى الخطيرة، لكنها تحتوي على الكثير من الجراثيم والأوساخ التي يمكنك تجنبها عند استخدام القلم.

5- الكتابة اليدوية يمكن أن تحسّن الذاكرة:

هل لاحظت اختلافًا في مقدار المعلومات التي تحتفظ بها عند تدوين الملاحظات يدويًا مقارنةً بكتابتها على حاسوبك أو هاتفك؟ جزء من هذا الأمر يتعلق بكثرة عوامل التشتت المتوفرة في تلك الأجهزة، وقد يكون من الصعب عدم التحقق من بريدك الإلكتروني أو تصفح بعض المواقع الإلكترونية أثناء تدوين الملاحظات الخاصة بالمحاضرة على سبيل المثال. لكن هناك جزء من هذا الأمر يتعلق بالكتابة اليدوية نفسها.

الكتابة اليدوية هي عملية إبداعية وفنية، فبدلًا من الضغط على مفتاح لكتابة حرف على لوحة المفاتيح فأنت ترسم الحروف أثناء الكتابة اليدوية، وسيكون لك طريقة كتابة فريدة ومختلفة عن أي شخص آخر.

لذلك فإن الكتابة اليدوية تُعدّ محفزًا للتفكير والإبداع أكثر من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح، بالإضافة إلى أن تذكر الملاحظات المكتوبة يدويًا سيكون أسهل، وقد أشارت دراسة أجريت ثم نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology في عام 2020 إلى أن الكتابة اليدوية أفضل للتعلم لكل من الشباب والأطفال مقارنةً بالكتابة باستخدام لوحة المفاتيح.