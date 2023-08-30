ماي فاتورة تحصل على ترخيص تحصيل الدفعات في الإمارات وخمس دول أخرى

حققت منصة (ماي فاتورة) Myfatoorah؛ الرائدة في خدمات الدفع الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط، إنجازًا مهمًا من خلال الحصول على تراخيص من بنوك مركزية في ست دول إقليمية، ومن بين هذه التراخيص ترخيص من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن خلال هذه التراخيص، ستقدم ماي فاتورة مفهومًا مبتكرًا وهو (مدفوعات بلا حدود) لعملائها، بهدف تيسير قبول المدفوعات عبر الحدود بكل سهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز هذه المبادرة مفاهيم الثقة وسهولة إتمام المعاملات في مجال الدفع الرقمي، وستبسط خدمات تجميع الدفع مباشرة دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.

وبموجب حصولها على تراخيص من البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين وقطر، إلى جانب حصولها على موافقة من البنك المركزي المصري، أصبحت ماي فاتورة قادرة الآن على تقديم خدمات قبول المدفوعات وحلول الدفع الرقمية مع تقليل الاعتماد على القنوات المصرفية التقليدية.

وسوف يمنح هذا التحول الإستراتيجي الشركة مزيدًا من الاستقلالية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات استثنائية للتجار. وانطلاقًا من مفهوم (مدفوعات بلا حدود)، ستتيح شركة ماي فاتورة للتجار الإقليميين والدوليين إمكانية قبول العديد من طرق الدفع المحلية بكل سلاسة ومن بينها مدى، وكي نت، وبنفت، ونابس، وفوري، وميزة، وعمان نت وغيرها من طرق الدفع الأخرى من خلال لوحة تحكم موحدة.

كما تمهّد هذه الشراكات الإستراتيجية مع الجهات التنظيمية الإقليمية الطريق أمام ماي فاتورة لتقديم منتجاتها المتطورة في الأسواق الإقليمية بوتيرة أسرع، مما يمكّن المنصة من طرح باقة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية الإقليمية التي تشمل خدمات الشحن بالتعاون مع DHL، وماكينات نقاط البيع، وبرامج نقاط البيع وغيرها من خدمات الدفع الرقمية.

وفي هذا الصدد، قال عبدالله الدبوس، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ماي فاتورة: “يُعد حصولنا على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دليلًا واضحًا على الثقة والمصداقية التي اكتسبتها شركة ماي فاتورة في منطقة الشرق الأوسط. ويعزّز هذا الإنجاز من التزام الشركة بتحسين تجارب العملاء، وتقديم الحلول المبتكرة وتطوير نظام بيئي مزدهر للأعمال”.

وسوف يسهم حصول ماي فاتورة على التراخيص من خمسة بنوك مركزية، إلى جانب ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في قطاع المدفوعات الرقمية لمواصلة مسيرتها الرامية إلى الارتقاء بمعايير الصناعة وتقديم خدمات متكاملة للتجار.