تطور تطبيق خرائط آبل كثيرًا مقارنة بما كان عليه عندما ظهر أول مرة في عام 2012، فقد أصبح أكثر دقة، ويتضمن العديد من الميزات المفيدة، وقد أصبح الآن منافسًا قويًا لخرائط جوجل.

وفي نظام iOS 17 أضافت آبل المزيد من الميزات الجديدة إليه لتحسين تجربة استخدامه، ومن أبرز الميزات الجديدة القادمة إلى هذا التطبيق هي إمكانية تنزيل الخرائط واستخدامها دون الاتصال بالإنترنت، وهذه الميزة مفيدة عندما تكون في منطقة فيها تغطية خلوية منخفضة أو معدومة، وتتيح لك هذه الميزة تنزيل خرائط مدن كاملة، ومناطق واسعة.

وفيما يلي، سنوضح كيفية استخدام هذه الميزة الجديدة في خرائط آبل بمجرد توفر نظام iOS 17 لجميع المستخدمين في هذا الخريف:

كيفية استخدام خرائط آبل دون الاتصال بالإنترنت في نظام iOS 17

للبدء باستخدام خرائط آبل دون الاتصال بالإنترنت، تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل في هاتفك إلى نظام iOS 17 الذي سيكون متاحًا لجميع المستخدمين في هذا الخريف، ثم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق خرائط آبل ( Apple Maps ) في هاتفك، ثم انقر فوق صورة حسابك الشخصي بجوار مربع البحث، واختر (Offline Maps)، ثم (تنزيل خريطة جديدة) Download New Map. ستنتقل إلى شاشة أخرى حيث يمكنك اختيار منطقة معينة من الخريطة تريد استخدامها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وستكون طريقة الاختيار على غرار اقتصاص الصورة. ويمكن أن تكون المنطقة كبيرة أو صغيرة، وسيوضح لك تطبيق الخرائط مساحة التخزين التي ستشغلها الخريطة التي تريد تنزيلها. بعد التأكد من اختيار الخريطة التي تود تنزيلها، انقر فوق (تنزيل) Download. ستظهر قائمة أخرى تسألك إذا كنت تريد استخدام شبكة الواي فاي أو بياناتك الخلوية،وبعد اختيار الشبكة، اضغط فوق أيقونة التنزيل. بعد الانتهاء من تنزيل الخريطة، ستتمكن من استخدامها في أي وقت دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

ما المزايا الأخرى الجديدة في تطبيق خرائط آبل في نظام IOS 17؟

بالإضافة إلى ميزة استخدام الخرائط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، أضافت آبل مجموعة من المزايا الأخرى المفيدة إلى تطبيق الخرائط في نظام iOS 17، ومنها:

الحصول على تحذيرات بانقطاع خدمة الاتصال في بعض المناطق. عرض محطات شحن المركبات الكهربائية لحظيًا على طول الطريق. تحديثات جديدة في الواجهة الخاصة بعرض الاتجاهات خطوة بخطوة. إمكانية ضبط مستوى الصوت للاتجاهات المسموعة.

ولتتعرف تفاصيل هذه المزايا، يمكنك قراءة مقال: ما الميزات الجديدة في تطبيق خرائط آبل في نظام IOS 17؟