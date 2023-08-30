سوني ترفع الأسعار السنوية لخدمة PlayStation Plus

قررت شركة سوني رفع الأسعار السنوية لجمع الخطط الثلاث لخدمة PlayStation Plus بحلول السادس من سبتمبر، ويأتي ذلك بعد مرور شهرين على كشف شركة مايكروسوفت عن خططها لزيادة أسعار اشتراكات Game Pass.

ويصبح الاشتراك الأساسي يكلف 80 دولارًا سنويًا، ارتفاعًا من 60 دولارًا، وترتفع الخطة الإضافية بمقدار 35 دولارًا إلى 135 دولارًا سنويًا، في حين تكلف الخطة المميزة 40 دولارًا إضافيًا لتصبح 160 دولارًا سنويًا.

ولن تسري تغييرات الأسعار على مستخدمي PlayStation Plus الحاليين في الخطة السنوية حتى تاريخ التجديد التالي الواقع في السادس من شهر نوفمبر أو بعده.

وإذا قمت بإجراء أي تغييرات على خطتك بين السادس من شهر سبتمبر وبعد ذلك، مثل تغيير المستويات، فإن السعر الجديد يطبق عليك.

ولم تعلن شركة سوني في الوقت الحالي عن تغييرات على الاشتراك الشهري البالغ عشرة دولارات للإصدار الأساسي، وخمسة عشر دولارًا للإضافي، وثمانية عشر دولارًا للاشتراك المميز) أو ربع السنوي (خمسة وعشرون دولارًا للإصدار الأساسي، وأربعين دولارًا للإضافي، وخمسين دولارًا للاشتراك المميز).

وتشير الشركة إلى أن الخطة السنوية على المدى الطويل لا تزال أقل تكلفة من الاشتراك الشهري أو ربع السنوي. ولا يزال أمام المستخدمين بضعة أيام لإضافة سنة إضافية أو سنتين أو ثلاثة سنوات إلى خطة PlayStation Plus الحالية بالأسعار الحالية.

وتوضح الشركة أنها تعمل على رفع خطط PlayStation Plus عالميًا لكي تتمكن من الاستمرار في تقديم الألعاب العالية الجودة والمزايا ذات القيمة المضافة إلى خدمتها للاشتراك PlayStation Plus.

وكانت سوني قد أطلقت في العام الماضي خدمة PlayStation Plus كرد على خدمة مايكروسوفت المسماة Xbox Game Pass، حيث تسمح الخدمة للمستخدمين بلعب مجموعة مختارة من الألعاب كل شهر.

وبالترامن مع الإعلان عن زيادة الأسعار، أوضحت الشركة الألعاب القادمة في سبتمبر، بحيث تتضمن خدمة PlayStation Plus لعبة Saints Row و Black Desert: Traveler Edition و Generation Zero.

وفي حين أن العروض مختلفة إلى حد ما، تجدر الإشارة إلى أن PlayStation Plus أقل تكلفة بشكل عام من المستويات المكافئة ضمن خدمة Xbox Game Pass.

وتقل تكلفة الخطة الأساسية السنوية لخدمة PlayStation Plus بمبلغ 52 دولارًا عن الخطة المكافئة ضمن خدمة Xbox Game Pass، في حين أن الخطة المميزة السنوية لخدمة PlayStation Plus أقل بمبلغ 44 دولارًا من خطة Xbox Game Pass Ultimate خلال الإطار الزمني نفسه.

ومع ذلك، توفر مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى جميع ألعابها عند إصدارها عبر Xbox Game Pass، وهو عرض لا يمكن لشركة سوني مضاهاته.