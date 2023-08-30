سناب شات تطلق ميزة “الأحلام” لتعديل الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي سناب شات ميزة “الأحلام Dreams” المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وهي تتيح للمستخدمين تحويل صورهم إلى مشاهد خيالية.

وتعتمد الميزة الجديدة على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي قادرة على تحويل صور عادية للمستخدمين إلى أخرى ذات طابع أسطوري مع إكسابها هويات جديدة تمامًا مثل “شخصية ملكية في عصر النهضة، أو حورية في أعماق البحار”، وفقًا للبيان الرسمي للشركة.

وعند الحاجة إلى استخدام ميزة “الأحلام Dreams”، يتعين على المستخدمين التوجه إلى قسم “الذكريات Memories”، حيث توجد علامة تبويب جديدة باسم “الأحلام Dreams”.

ويمكن باستخدام عدد قليل من الصور الذاتية “السيلفي” إنشاء مجموعة من الصور الخيالية عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويحصل المستخدمون على الحزمة الأولى من الصور الخيالية مجانًا، وهي تتضمن ثماني صور. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين شراء المزيد من الحزم مقابل دولارٍ واحد.

جدير بالذكر أن هناك بعض التطبيقات التي تعتمد على التلاعب بالصور عن طريق الذكاء الاصطناعي، ومنها تطبيق “Lensa” الذي يولد “صور أفاتار سحرية”، وتطبيق Remini الشهير الذي يتيح للمستخدمين الحصول على صور احترافية دون الحاجة إلى الدفع مقابل جلسة تصوير خاصة.

وستتوفر الميزة الجديدة أولًا لمستخدمي تطبيق سناب شات في دولتي نيوزلندا وأستراليا، مع وعد بإطلاقها لكافة المستخدمين حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وتُضاف الميزة الجديدة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى داخل تطبيق سناب شات، وأبرزها المساعد الشخصي My AI.