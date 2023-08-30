سامسونج تطلق تطبيقًا يستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الوصفات

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء إطلاق (سامسونج فود) Samsung Food، وهو تطبيق «للطعام والوصفات المخصصة التي يدعمها الذكاء الاصطناعي»، وذلك بثماني لغات، وفي 104 دول حول العالم.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن تطبيقها الجديد يعتمد على قاعدة بيانات الطعام الخاصة بـ (ويسك) Whisk، وهو تطبيق لوصفات الطعام استحوذت عليه سامسونج قبل بضع سنوات. ويشبه التطبيق الجديد تطبيق (ويسك) الذي أُطلق العام الماضي.

ونظرًا إلى وجود سامسونج الكبير في المطابخ بثلاجاتها الذكية وغيرها من الأجهزة، فإن إطلاق تطبيق الطعام والوصفات يبدو خطوة منطقية للشركة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين البحث عن الوصفات حول العالم وحفظها ووضع خطط أسبوعية لتناول الطعام.

وأعدت الشركة أكثر من 160 ألف وصفة للإطلاق، ومن المقرر أن يرتفع هذا العدد في المستقبل.

ويمكن أيضًا تشغيل (سامسونج فود) على الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية التي تدعم منصة (سامسونج فاميلي هب) Samsung Family Hub، مثل: الثلاجات، مع السماح للمستخدمين بإدارة المكونات والتسوق، وما إلى ذلك.

ويمكن للمستخدمين حفظ الوصفات في أي وقت، ويقوم التطبيق بتحليلها وتوحيد التنسيق وتنظيمها لإنشاء قوائم تسوق بناءً على المكونات.

ويمكنه أيضًا تقديم توصيات للوصفات بناءً على المواد الغذائية المتوفرة التي يديرها المستخدم، حتى أنه يحتوي على وظيفة «تخصيص الوصفة» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتغيير وصفات الوصفات وإنشاء نسخ لمختلف أنواع الناس النباتيين.

وتضيف سامسونج: «سيكون المستخدمون قادرين على إنشاء وصفات مدمجة، مثل: الإصدارات الكورية من الأطباق الإيطالية، وضبط وقت الطهي أو مستوى المهارة في الوصفات».

ويستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي لإنشاء توصيات لخطط الوجبات اليومية الفردية بناءً على التفضيلات الغذائية وأنواع المأكولات المفضلة.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل المكونات الغذائية في أي وقت، ويمكن للمستخدمين إضافة عناصر إلى قوائم التسوق ثم شرائها مباشرة من تجار التجزئة الإلكترونيين.

ومن خلال الطهي المتصل بالإنترنت، يتيح التطبيق للمستخدمين تسخين الأفران، وضبط المؤقتات، ونقل إعدادات الطهي إلى الأجهزة المدعومة عبر وضع الطهي الموجه خطوة بخطوة، وذلك على نحو سابق.

يُذكر أن سامسونج قالت الأسبوع الماضي إنها تأمل في تأمين مليون مستخدم للتطبيق حول العالم.

وحتى مع وجود العديد من تطبيقات الوصفات، مثل: Mealtime، و Paprika، و Yummly، وغيرها، فقد تتمتع سامسونج بميزة من خلال بيع الملايين من أجهزتها الذكية، مما يجعلها معروفة للمستهلكين.

وتخطط سامسونج لإضافة ميزات جديدة، مثل: التكامل مع (سامسونج هيلث) Samsung Health لمزامنة العوامل المتغيرة، مثل: مؤشر كتلة الجسم، واستهلاك السعرات الحرارية، مع تقديم اقتراحات لإدارة النظام الغذائي.

وسيتضمن التطبيق تقنية الرؤية بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024، مما يسمح لتطبيق (سامسونج فود) بتعرف العناصر الغذائية من خلال الكاميرا وتقديم تفاصيل، مثل: معلومات التغذية.

هذا، ويمكن تنزيل تطبيق (سامسونج فود) من متجر جوجل بلاي لنظام أندرويد، ومتجر آب ستور لنظام (آي أو إس).