جوجل Meet تتيح ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي أثناء الاجتماعات

أعلنت جوجل إضافة عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى خدمة مكالمات الفيديو والاجتماعات عبر الإنترنت “ميت Meet”.

وأفادت جوجل عبر موقعها الرسمي بأن مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Duet AI سيكون حاضرًا في المكالمات والاجتماعات لإتاحة ميزات فريدة للمستخدمين.

ويتيح مساعد Duet AI إمكانية أن يحضر الاجتماعات نيابةً عن المستخدم حال انشغاله، وتوليد نصوص تلقائيًا بشأن النقاط التي يود مناقشتها أثناء الاجتماع، وتكون تلك النقاط مرئية لباقي الحاضرين ليتمكنوا من مناقشتها.

ويستطيع مساعد Duet AI إنشاء ملخصات للاجتماعات للرجوع إليها لاحقًا، بالإضافة إلى تدوين الملاحظات، والتقاط مقتطفات فيديو في الوقت الفعلي، ثم إرسالها لكافة الحاضرين بعد انتهاء الاجتماع.

يذكر أن تطبيق زوم المنافس يوفر مزايا مماثلة لتسجيل الملاحظات أثناء الاجتماعات.

وفي حالة التأخر عن الاجتماع، يمكن للمساعد الذكي إنشاء ملخص سريع لما دار في الاجتماع قبل انضمامك إليه.

ويستطيع مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد اكتشاف اللغات الأجنبية أثناء الاجتماع، مع عرض الترجمة في الوقت الفعلي، وتدعم تلك الخاصية 18 لغة حتى الآن.

ويعمل مساعد Duet AI في “جوجل ميت” على تحسين المظهر العام للصورة أثناء المكالمة، بالإضافة إلى رفع جودة الصوت والإضاءة.

ويرى البعض أن الميزات الجديدة التي يقدمها Duet AI في “جوجل Meet” يمكنها أن تجعل الاجتماعات أكثر متعة وفاعلية.

وتتيح جوجل مساعدها الذكي للشركات والمؤسسات المشتركة في حزمة “ورك سبيس” مقابل اشتراك عن كل مستخدم.