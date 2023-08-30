جوجل تنشر صورة لهاتفها غير المعلن بعد Pixel 8 Pro

ظهر هاتف شركة جوجل غير المعلن عنه بعد Pixel 8 Pro عبر صفحة متجر الشركة، في استمرار للتقليد التاريخي المتمثل في كون هواتف Pixel من الأجهزة الظاهرة بكثرة ضمن التسريبات.

ونشرت الشركة صورة جهاز Pixel 8 Pro قبل الكشف الرسمي عن الهاتف، وتزامن ذلك مع تحديد آبل لموعد إطلاق تشكيلة آيفون 15، حيث اكتشف حساب عبر منصة إكس يسمى AndroidSetting صورة لشخص يحمل هاتفًا باللون البيج عبر صفحة في متجر جوجل.

وحذفت جوجل الصورة، بحيث لم يعد من الممكن رؤيتها ضمن الصفحة التي تروج لاشتراكات وخدمات الشركة، ولكن نصها البديل يقول: “يجري شخص مكالمة عبر هاتف Pixel 8 Pro”.

ويشبه الجهاز الموجود في الصورة الهاتف الموجود في الصور المسربة سابقًا للنموذج الأولي. وتوجد كاميراته الخلفية البارزة داخل لوحة زجاجية واحدة مع شريط معدني مرتفع ممتد على كامل عرض الهاتف بشكل يشابه هواتف Pixel الأخرى الحديثة، إلى جانب مستشعر درجة حرارة الجسم.

ويوجد شعار الشركة G في منتصف الجهاز. واستنادًا إلى التسريبات السابقة الأخرى، فإن هاتف Pixel 8 Pro يتميز بكاميرا ثنائية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر سامسونج ISOCELL GN2 الذي يسمح بدخول كمية أكبر من الضوء مقارنةً بمستشعرها السابق ISOCELL GN1، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 64 ميجابكسل تستخدم مستشعر سوني IMX787.

كما يحتوي Pixel 8 Pro على مستشعر TOF الجديد لتحسين أداء التركيز التلقائي. وتشير الشائعات إلى تميز الهاتف بشاشة مسطحة من نوع OLED بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1344×2992 وكثافة 490 بكسل لكل بوصة، وذلك بدلًا من الشاشات المنحنية الموجودة في هواتف Pixel 6 Pro و Pixel 7 Pro.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يأتي مع بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط.

وبحسب المعلومات، فإن الهاتف يتميز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5 و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، مع وجود إشارات إلى Zuma – B1، وهو الاسم الرمزي المحتمل لشريحة Tensor G3 القادمة من جوجل.

ولم تحدد جوجل بعد موعدًا لإطلاق Pixel 8 Pro، ولكن الشركة كشفت عن الجيلين السابقين خلال حدث أقيم في شهر أكتوبر 2021 و 2022.