جوجل تلغي اشتراك Pixel Pass مع اقتراب إطلاق Pixel 8

أوقفت شركة جوجل خدمة الاشتراك Pixel Pass، وأغلقتها أمام المشتركين الجدد بعد أن سمحت للأشخاص بالحصول على هاتف Pixel بشكل مجمع مع الخدمات المتميزة، من ذلك YouTube Premium و Google Play Pass مقابل رسوم شهرية.

وأشارت الشركة عبر صفحتها للدعم إلى أنها تتوقف عن تقديم عمليات الشراء أو التجديد لخدمة Pixel Pass، وكان سبب الشركة وراء وقف الخدمة عامًا ولم تقدم جوجل المزيد من التوضيح، ولكن يبدو أنها لم تجد ما يكفي من العملاء المناسبين.

وقالت الشركة: “نحن نقدم أفضل قيمة لمنتجات أجهزتنا ونمنح المستخدمين المرونة اللازمة لشراء الخدمات المفضلة. نحن نواصل تقييم العروض بناءً على تعليقات العملاء ونوفر لهم طرقًا مختلفة للوصول إلى أفضل ما نقدمه”.

وأطلقت جوجل خدمة Pixel Pass للمرة الأولى في عام 2021 إلى جانب إطلاق Pixel 6، حيث بدأت حينها بتقديم اشتراك الكل في واحد الذي يجمع بين هاتف Pixel وحماية Preferred Care والتخزين السحابي Google One و YouTube Premium و Google Play Pass والخدمة اللاسلكية Fi.

وكانت تتقاضى في ذلك الوقت خمسة وأربعون دولارًا شهريًا مقابل Pixel 6 وخمسة وخمسون دولارًا شهريًا مقابل Pixel 6 Pro مع إمكانية الوصول إلى الخدمات، مثل التخزين السحابي بسعة 200 جيجابايت مع Google One و Google Play Pass للألعاب والتطبيقات المتميزة و YouTube Premium.

وتستمر المجموعة الحالية من المشتركين في استخدام Pixel Pass لمدة عامين من تاريخ الاشتراك. وتقدم الشركة لعملاء Pixel Pass النشطين رصيدًا بقيمة 100 دولار في Google Store صالحًا لمدة عامين ويمكن استخدامه في أي عملية شراء عبر Google Store.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد انتهاء فترة اشتراك Pixel Pass، فإنها تُجدد اشتراكات خدماتها المضمنة بسعر مخفض تلقائيًا حتى يتم إلغاؤها، وذلك بعد سداد ثمن الهاتف، ولكنها لم توضح تكلفة الحزمة بأكملها.

واختارت جوجل الإعلان عن نهاية Pixel Pass قبل أقل من شهرين من الإطلاق المتوقع لسلسلة Pixel 8، ولكن الإيقاف ليس مفاجئًا عند الأخذ بعين الاعتبار أنها لم تقدم Pixel 7a أو Pixel Fold من خلال Pixel Pass، كما لم توسع الشركة أيضًا خدمة الاشتراك لتشمل مناطق خارج الولايات المتحدة.