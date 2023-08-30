جوجل تحدد موعد حدثها السنوي لإعلان هواتف بكسل

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء موعد حدث الكشف عن أجهزتها الجديدة Made by Google، الذي سوف يُقام في الشهر بعد المقبل.

ويأتي إعلان عملاقة التقنية الأمريكية عن موعد حدثها السنوي بعد يوم واحد من إعلان منافستها آبل عقد حدث الكشف عن هواتف آيفون 15 المرتقبة في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

أما جوجل فقد حددت موعد حدث Made by Google لعام 2023 بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو ما يتماشى مع أحداث الأعوام الماضية التي كانت أيضًا تُعقد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForever The w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajV pic.twitter.com/NWBP2RTdSn — Made by Google (@madebygoogle) August 30, 2023

وخلال حدث جوجل المزمع عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، يُنتظر أن تعلن الشركة عن هاتفي (بكسل 8) Pixel 8، و(بكسل 8 برو) Pixel 8 Pro.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2023 الذي عُقد في شهر أيار/ مايو الماضي، هاتف (بكسل 7أي) Pixel 7a وهاتفها القابل للطي الأول (بكسل فولد) Pixel Fold.

وإن جرت جوجل على عادتها في السنوات الماضية، فقد نشهد الكشف عن مجموعة من الأجهزة الأخرى، مثل: الساعة الذكية (بكسل ووتش 2) Pixel Watch 2.

وكانت ساعة (بكسل ووتش) في العام الماضي قد جمعت بين العديد من الجوانب الإيجابية والسلبية، ومع ذلك، فقد حظيت بالاستحسان بوصفها أول جهاز حقيقي يعمل بنظام التشغيل (وير أو إس) Wear OS من جوجل. وكانت العديد من إيجابيات الجهاز نتيجة مباشرة لاستحواذ جوجل على شركة (فيتبيت) Fitbit في عام 2019.

وفي الوقت نفسه، وبعد بداية متعثرة نوعًا ما مع هواتف جوجل الذكية، بدأت هواتف بكسل تحظي باستحسان فئة واسعة من المستخدمين بعد النقلة الجذرية التي بدأت مع هاتف (بكسل 6) التي قدمت تصميمًا فاخرًا، وقدرات محسنة في التصوير وشريحة من إنتاج جوجل نفسها.

هذا، ولا يُتوقع أن تُطلق جوجل إصدارًا جديدًا من حاسوبها اللوحي (بكسل تابلت) Pixel Tablet، ولكن قد تُطلق الشركة إصدارات جديدة من مكبرات الصوت والشاشات الذكية من سلسلة (نست) Nest.

يُذكر أن الحدث سوف يُقام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر الويب.

كما يُذكر أن إعلان موعد الحدث يأتي بعد أن ظهر هاتف (بكسل 8 برو) غير المعلن عبر صفحة متجر الشركة.