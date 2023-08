جوجل تحدد موعد حدثها السنوي لإعلان هواتف بكسل

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء موعد حدث الكشف عن أجهزتها الجديدة Made by Google، الذي سوف يُقام في الشهر بعد المقبل.

ويأتي إعلان عملاقة التقنية الأمريكية عن موعد حدثها السنوي بعد يوم واحد من إعلان منافستها آبل عقد حدث الكشف عن هواتف آيفون 15 المرتقبة في 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

أما جوجل فقد حددت موعد حدث Made by Google لعام 2023 بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو ما يتماشى مع أحداث الأعوام الماضية التي كانت أيضًا تُعقد خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

