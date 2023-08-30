جوجل تتيح كتابة رسائل البريد الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي في جيميل

أعلنت جوجل إتاحة خاصية كتابة وتعديل رسائل البريد الإلكتروني بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في جيميل، وفقًا لما ذكرته الشركة في فعاليات مؤتمر “كلاود نكست” الذي تنظمه.

وتأتي تلك الميزة ضمن الميزات التي يتيحها مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI في تطبيقات حزمة “جوجل ورك سبيس” المختلفة مثل المستندات والاجتماعات وغيرها.

وقالت جوجل عبر موقعها الرسمي إن مساعد Duet AI سيعزز ميزة الرد الذكي في جيميل، للسماح للمستخدمين بإنشاء مسودات أطول، ورسائل بريدية أكثر تخصيصًا بضغطة زر.

وسيرى مستخدمو خدمة جيميل في الحواسيب وتطبيقات الأجهزة المحمولة زرًا جديدًا يُسمى “ساعدني في الكتابة Help me write” لتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الكتابة.

ويستخدم مساعد Duet AI كلمات المستخدم لإنشاء رسالة بريد إلكتروني في شكل مسودة قابلة للتعديل قبل الإرسال، وكذلك فهم السياق من رسائل البريد السابقة لإنشاء ردود مناسبة عليها.

وتتيح الخاصية الجديدة في جيميل التحكم في صياغة النص، وإضافة المزيد من التفاصيل أو اختصار الرسالة، كما تتيح تخصيص المحتوى المراد إنشاؤه في الرسالة، مع إمكانية كتابة مسودات أخرى بالضغط على زر “إعادة المحاولة”.

وستتيح جوجل أيضًا خاصية “ساعدني في الكتابة” في تطبيق المستندات “جوجل دوكس”، لتوليد الأفكار والنصوص، وتلخيص المحتوى، وتحسين الصياغة، وغيرها.

وتعتمد هذه الخاصية على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تطورها جوجل، وهي متاحة لمشتركي حزمة “ورك سبيس” الذين يدفعون رسومًا إضافية للوصول إلى مساعد Duet AI عبر تطبيقات جوجل المختلفة.