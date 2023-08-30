جهاز Redmi Pad SE اللوحي الجديد من شاومي.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت شركة شاومي قبل أسبوعين عن جهازها اللوحي الجديد Redmi Pad SE، المصُمم للمهنيين الشباب والطلاب، الذي يتميز بأنه يجمع بين التصميم الأنيق والأداء السلس لتلبية احتياجات العمل والترفيه على حدٍ سواء.

يأتي هذا الجهاز بمواصفات جيدة، ويبدأ سعره من 199 يورو، لذا، يُعد خيارًا مناسبًا للطلاب وذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن جهاز لوحي يمكن استخدامه لأداء المهام اليومية بسلاسة.

إليك جميع مواصفات وميزات جهاز Redmi Pad SE اللوحي الجديد من شاومي:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز Redmi Pad SE اللوحي الجديد بتصميم بسيط وهيكل مصنوع من الألومنيوم، وبأبعاد تعادل 255.5 × 167.1 × 7.4 مم، ووزنه 478 جرام، ويأتي هذا الجهاز مع أربعة مكبرات صوت مدمجة، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأخضر (Mint Green)، والرمادي (Graphite Gray)، والبنفسجي (Lavender Purple).

يضم هذا الجهاز اللوحي شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس 11 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل، وتدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 90 هرتزًا، وتمنح الشاشة سطوعًا يبلغ أقصاه 400 شمعة فقط، مما يجعل العمل تحت ضوء الشمس المباشر مستحيلًا، ومع ذلك، فإن الشاشة ممتازة في الإضاءة العادية، وتوفر ألوانًا زاهية وتباينًا جيدًا.

الأداء والبطارية والشحن:

يعمل جهاز Redmi Pad SE بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 680) الثماني النوى والمصنع بتقنية 6 نانومتر، وبتردد أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 610). ويسمح هذا المعالج بأداء المهام اليومية بسلاسة، ولكن وحدة معالجة الرسومات ليست مصممة للألعاب الثقيلة.

يعمل هذا الجهاز بنظام أندرويد 13 المعتمد على واجهة المُستخدم MIUI Pad 14، ويدعم تقنية البلوتوث 5.0، ولا يدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

يحتوي Redmi Pad SE على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط. ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، وهي: 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

الكاميرا:

يضم جهاز Redmi Pad SE من شاومي كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، ويمكن لهذه الكاميرا تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ولكنها غير مخصصة للتصوير الفوتوغرافي العالي الجودة.

أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

السعر:

سيتوفر جهاز Xiaomi Redmi Pad SE قريبًا في الأسواق العالمية، وسيُباع بسعر يبدأ من 199 يورو.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Xiaomi Redmi Pad SE اللوحي الجديد من شاومي: