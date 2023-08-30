تقرير: OpenAI في طريقها لتحقيق مكاسب هائلة من الذكاء الاصطناعي

أفاد موقع (ذي إنفورميشن) The Information يوم الثلاثاء بأن شركة (أوبن أي آي) OpenAI تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إيرادات تزيد على مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرًا المقبلة، وذلك من بيع برامج الذكاء الاصطناعي والقدرة الحاسوبية التي تشغلها.

وكانت (أوبن أي آي) OpenAI، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وصاحبة روبوت الدردشة المشهور (شات جي بي تي) ChatGPT، قد توقعت مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي تحقيق إيرادات بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لهذا العام.

وأضاف التقرير أن الشركة، التي تدعمها عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت، تحقق إيرادات تزيد على 80 مليون دولار شهريًا، مقارنة بزهاء 28 مليون دولار فقط في العام الماضي بأكمله.

وبالإضافة إلى (شات جي بي تي)، تجني (أوبن أي آي) OpenAI الأموال عن طريق بيع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات API لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمطورين والشركات مباشرة، ومن خلال شراكة مع مايكروسوفت، التي استثمرت أكثر من 10 مليارات دولار في الشركة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأعلنت (أوبن أي آي) OpenAI يوم الاثنين الماضي أنها ستطلق نسخة من (شات جي بي تي) ChatGPT تستهدف الشركات الكبيرة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن (شات جي بي تي إنتربرايس) ChatGPT Enterprise يوفر المزيد من الأمان والخصوصية والوصول بسرعة أعلى إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وعندما أصدرت شركة (أوبن أي آي) OpenAI روبوت الدردشة (شات جي بي تي) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلقت العنان للاستخدام المحموم للذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءًا من الكتابة وحتى البرمجة، ووصلت إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.