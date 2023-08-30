إل جي تستخدم الذكاء الاصطناعي للتوسع في إدارة الاستثمار

تستفيد إل جي، المجموعة الكورية الجنوبية المعروفة بمنتجاتها الإلكترونية، من خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي للتوسع في إدارة الاستثمار.

وانضمت الشركة الكورية الجنوبية إلى كرافت، وهي شركة تكنولوجيا مالية، من أجل تقديم صندوق استثمار متداول في البورصة الأمريكية مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يسمى LG Qraft ETF.

ويعد صندوق الاستثمار المتداول بمثابة نوع من صناديق الاستثمار والمنتجات المتداولة في البورصة حيث يدمج بين أصول متعددة لتكوين محفظة متنوعة.

وقدمت الشركات طلباتها للحصول على أداة الاستثمار في منتصف أغسطس، بهدف الإدراج الرسمي في نوفمبر.

وترى إل جي أن توجهها نحو الخدمات المالية هو نتيجة للتوقعات الداخلية التي تقدمها لشركاتها التابعة.

وتستخدم إل جي برنامجًا للتنبؤ بالسلاسل الزمنية من أجل التنبؤ بأسعار المواد الخام، مثل النحاس والليثيوم، بالإضافة إلى المنتجات، من ذلك أشباه الموصلات والأجهزة المنزلية.

وقالت إل جي: “تتمثل إحدى الصعوبات أثناء التعاون مع العديد من الشركات التابعة لنا في عدم وجود كمية كافية من البيانات حول هذه المجالات، لذلك نذهب إلى السوق المالية نظرًا لوجود كمية وفيرة من البيانات. نعتقد أنه يمكننا أن نكون مزودًا جيدًا للتكنولوجيا في السوق المالية، لذلك نرغب في التوسع أكثر بكثير في مجالات إدارة الثروات أو الاستثمار”.

وعقدت إل جي شراكة إستراتيجية في مجال أبحاث التكنولوجيا مع كرافت، المالكة لأربعة صناديق استثمار متداولة مدرجة في الولايات المتحدة يديرها الذكاء الاصطناعي.

ويهدف صندوق LG Qraft ETF إلى تحديد واختيار الشركات الأساسية في الولايات المتحدة بمساعدة تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث من المتوقع أن تجمع محفظة الصندوق نحو 100 شركة ذات رؤوس أموال كبيرة.

وتسعى الشركة من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز عملية إدارة الاستثمار عبر تحليل الكميات الهائلة من البيانات بكفاءة، حيث تحلل هذه الخوارزميات مختلف البيانات واتجاهات السوق، مما يسمح لصندوق LG Qraft ETF باتخاذ قرارات استثمارية تعتمد على البيانات.

ويتمتع الصندوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي بالقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتعديل محفظته وفقًا لذلك.

وقال ماركوس كيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كرافت، المدعومة من سوفت بنك: “نعتقد أن التقنيات المتقدمة لكرافت وأبحاث الذكاء الاصطناعي من إل جي قد تحدث تأثيرًا قويًا بصناعة إدارة الاستثمار وتوسع حدود التطبيقات في هذا المجال. يتمثل طموحنا المشترك من خلال هذه الشراكة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة معًا”.

وأشارت شركة إل جي إلكترونيكس، الذراع التقنية الرئيسية للمجموعة الكورية الجنوبية، في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها تتعاون مع شركة إدارة الأصول العالمية كليربروك في صندوق رأس مال استثماري بقيمة 100 مليون دولار يسمى صندوق نوفا برايم.

ويستفيد الصندوق أثناء الاستثمار من مجموعة من الشركات المشاركة في برنامج مهمة المستقبل الذي يرعاه مركز أمريكا الشمالية للابتكار التابع لشركة إل جي إلكترونيكس.

وأطلقت المجموعة في شهر يوليو الماضي نسخة مطورة من برنامجها للذكاء الاصطناعي المسمى Exaone الذي يعالج المعلومات باللغتين الإنجليزية والكورية.