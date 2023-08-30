إطلاق نسخة جديدة من تطبيق واتساب لحواسيب ماك

أطلقت شركة ميتا نسخة جديدة من تطبيق واتساب لحواسيب ماك بتصميم مُحسن ومزايا جديدة.

وتأتي في مقدمة الميزات التي أضافتها الشركة إلى التطبيق الجديد القدرة على إجراء مكالمات فيديو جماعية حتى 8 أشخاص، وعمل مكالمات صوتية حتى 32 شخصًا بحد أقصى.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك إن تطبيق واتساب أُعيد تصميمه ليصبح مألوفًا لمستخدمي ماك، من أجل مساعدتهم على إنجاز على نحو أسرع عند استخدام التطبيق على شاشة كبيرة.

ويتيح التطبيق ميزات أخرى مثل إمكانية مشاركة الملفات بسهولة عن طريق آلية السحب والإفلات داخل المحادثة، واستعراض المزيد من تاريخ المحادثات.

وبدأت واتساب اختبار التطبيق الجديد لأجهزة ماك منذ فترة، وقد أطلقت نسخة تجريبية عامة منه مطلع العام الجاري حتى يتمكن المستخدمون من تجربته على حواسيب ماك لديهم بمعالجات آبل سيليكون الجديدة ونظام “ماك أو إس 11” فما أحدث.

ويمكن تحميل النسخة الجديدة من تطبيق واتساب لحواسيب ماك من خلال الموقع الرسمي للمنصة، كما سيتوفر قريبًا في متجر “ماك آب ستور”.

وكانت ميتا قد أطلقت أيضًا نسخة جديدة من التطبيق لأنظمة ويندوز في شهر مارس/ آذار الماضي، مع ميزات متعددة مماثلة، ومنها المكالمات الجماعية.

وكانت واتساب قد أطلقت إصدارات سطح المكتب الموجهة إلى الحواسيب لأول مرة عام 2016، وقد شهدت منذ ذلك الحين العديد من التغييرات الجوهرية، وتسمح تلك التطبيقات باستخدام منصة واتساب على الحاسوب حتى وإن كان الهاتف الشخصي غير متصل بالإنترنت.