أودي تقود مسيرة سلطنة عُمان نحو عصر جديد من التنقل الكهربائي

في المشهد المتطور لصناعة السيارات في سلطنة عُمان، كانت شركة أودي عُمان في طليعة التحول للسيارات الكهربائية، حيث تولت زمام المبادرة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة من خلال مبادراتها الرائدة وإنجازاتها الكبيرة التي دفعت سلطنة عُمان نحو عصر جديد من التنقل.

شهد شهر مارس 2022 حدثًا بارزًا، حيث كشفت أودي عُمان عن سيارة (e-tron Sportback) التي تمثل رمزًا لالتزام أودي بالتنقل المستدام. وقد كان طرح هذه السيارة يعكس التزام وتفاني أودي لتقديم تصاميم مبتكرة وأداء فائق استثنائي، إضافة إلى بدء حقبة جديدة في تاريخ صناعة السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان.

تدرك أودي عُمان قوة التعاون، وقد عقدت شراكات إستراتيجية وطرحت المنتجات اللازمة لإنشاء أساس قوي لحركة التحول إلى السيارات الكهربائية. وقد مهد التعاون مع المؤسسات المرموقة مثل: شركة تنمية نفط عُمان، وبيت الزبير، والبنك الوطني العُماني، وشركة عُمانتل، وشركة الطيران العُماني، الطريق لتعزيز الوعي بالسيارات الكهربائية وزيادة انتشارها.

ومن خلال هذه الشراكات الإستراتيجية، تمكنت أودي عُمان من ترسيخ مكانتها الرئيسية في مشهد التنقل المستدام في السلطنة.

شرعت أودي عُمان في مهمة إنشاء شبكة موسعة لشحن السيارات الكهربائية، إدراكًا منها لضرورة توفير البنية التحتية القوية للشحن لصالح العملاء واستدامة السلطنة.

وفي نوفمبر 2022، تحولت الرؤية إلى حقيقة مع إطلاق شبكة الشحن (Audi EVO)، فقامت أودي عُمان بتأسيس بنية تحتية قوية للشحن تضمن حلول الشحن المريحة والفعالة والموثوقة في جميع أنحاء السلطنة، حيث نجحت أودي في تركيب أكثر من 50 محطة شحن للسيارات الكهربائية بين يوليو 2021 ويونيو 2023.

ولكن لم تركز أودي عُمان فقط في البنية التحتية، حيث عملت على تعزيز ثقافة تبادل المعرفة والابتكار. وفي ديسمبر 2022، نظمت الشركة ورشة عمل بعنوان “مستقبل السيارات الكهربائية”، جمعت خبراء القطاع ومناصري التنقل الكهربائي والأطراف المعنية لمناقشة أحدث التطورات والتحديات في عالم السيارات الكهربائية.

وقد سلطت هذه المبادرة الضوء على التزام أودي عُمان بريادة الابتكار وتمهيد الطريق للتطور المستقبلي في مجال التنقل المستدام.

ومع استمرار أودي في توجيه انتباه الشعب العماني إلى الاستدامة، واصلت العلامة التجارية تخطي المألوف وتحدي معايير الدعاية التقليدية. ففي عام 2022، قدمت الشركة أول إعلان خارجي ثلاثي الأبعاد في عُمان، ما جذب أنظار الجميع إلى سيارة (e-tron)، ويعكس هذا المنهج المبتكر التزام أودي عُمان بتقديم تجارب ممتعة للعملاء مع تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال السيارات الكهربائية.

يتجاوز التزام أودي عُمان بالمسؤولية البيئية إلى ما هو أبعد من المبادرات والشراكات، حيث دعمت العلامة التجارية تبني السيارات الكهربائية بشكل كبير من خلال تسليط الضوء على العديد من المحفزات العامة، بما يشمل: الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية ورسوم تسجيل السيارات الكهربائية، إضافة إلى إعفاء جميع قطع الغيار الأصلية للسيارات الكهربائية من ضريبة القيمة المضافة. وتعمل هذه الإجراءات على تحفيز العملاء على تبني خيارات التنقل الصديق للبيئة، كما تساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة لسلطنة عُمان.

وتسعى أودي عُمان إلى بناء مستقبل تصبح فيه السيارات الكهربائية هي وسيلة التنقل الأساسية من خلال مواصلة ريادة الابتكار وتعزيز الوعي بالتنقل المستدام.

وقد ساعدت إنجازاتها الكبيرة، بدءًا من طرح سيارة e-tron Sportback وحتى إنشاء شبكة واسعة لشحن السيارات الكهربائية، على دخول سلطنة عُمان إلى عصر أكثر استدامة، كما ألهمت أيضًا الشركات الأخرى لتحذو حذوها. فمع قيادة أودي عُمان الطريق نحو تبني السيارات الكهربائية، أطلقت رحلة نحو المستقبل المستدام والصديق للبيئة، وبدأت حقبة جديدة في عالم السيارات في السلطنة.