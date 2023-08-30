أبرز التطبيقات لتحويل الكلام إلى نص لمُستخدمي هواتف أندرويد

سواء كنت تريد تدوين الملاحظات أثناء القيام بمهمة أخرى، أو مشاركة الملاحظات الشفهية مع الأصدقاء والزملاء، أو تسجيل رسالة صوتية، فهناك الكثير من التطبيقات المتاحة لمستخدمي أندرويد التي تهدف إلى تسهيل تحويل الكلام إلى نص دون الحاجة إلى نسخه يدويًا. ثم يمكنك الاحتفاظ بالنص وتعديله ومشاركته مع الآخرين إذا أردت ذلك، كما أن بعض هذه التطبيقات يسمح بنسخ المحاضرات الطويلة دون انقطاع.

إليك خمسة من أفضل التطبيقات لتحويل الكلام إلى نص المُتاحة في متجر جوجل لمُستخدمي هواتف أندرويد:

1- تطبيق Speechnotes:

Speechnotes هو تطبيق يُساعدك في تحويل الكلام إلى نص مكتوب بسهولة، ويتميز هذا التطبيق بوجود لوحة المفاتيح التي تحتوي على علامات الترقيم لتسهيل إضافتها يدويًا. إذ يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في إملاء علامات الترقيم، على سبيل المثال: عادةً ستضطر إلى قول: مرحبًا أمي فاصلة يرجى اصطحاب الأطفال، وذلك لإضافة فاصلة في الجملة.

تتضمن لوحة المفاتيح علامات الترقيم الأكثر استخدامًا، مما يسمح لك بالإملاء بشكل طبيعي أكثر وإضافة علامات الترقيم يدويًا، كما تتضمن لوحة المفاتيح بعض الرموز التعبيرية التي يمكنك إضافتها إلى النص.

وتشمل الميزات المفيدة الأخرى دعم إضافة ويدجت خاص بالتطبيق إلى الشاشة الرئيسية للإملاء الفوري، وميزة تدوين الملاحظات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

كما يوفر هذا التطبيق أيضًا ميزة التسجيل المستمر على عكس الكثير من تطبيقات الإملاء الأخرى، وهذا يعني أنه يمكنك أخذ فترات توقف طويلة بين الجمل لترتيب أفكارك، وسيستمر التطبيق في الاستماع.

تطبيق Speechnotes مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

2- تطبيق Voice Notes:

يهدف تطبيق Voice Notes إلى مساعدتك في تدوين الملاحظات الصوتية القصيرة بسرعة، ويوفر هذا التطبيق طريقتين لتسجيل ملاحظاتك.

يمكنك إما استخدام ميزة تحويل الكلام إلى نص (speech-to-text) لرؤية نسخة مكتوبة من ملاحظاتك الصوتية في الشاشة، أو يمكنك حفظ ملاحظاتك كملف صوتي والاستماع إليها لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا التطبيق أدوات تنظيمية تتضمن فئات قابلة للتخصيص، وإضافة علامات ملونة، والقدرة على تخزين ومشاركة ملاحظاتك.

تطبيق Voice Notes مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

3- تطبيق SpeechTexter:

SpeechTexter هو تطبيق لتحويل الكلام إلى نص ويعمل في وضع عدم الاتصال بالإنترنت بعد تنزيل اللغات التي ستحتاجها لنسخ الكلام إلى نص، إذ يدعم هذا التطبيق أكثر من 70 لغة.

وبالإضافة إلى ميزة الإملاء وتحويل الكلام إلى نص، يمكنك استخدام تطبيق SpeechTexter لإنشاء رسائل نصية قصيرة ورسائل للبريد الإلكتروني وتغريدات.

تطبيق SpeechTexter مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.

4- تطبيق Voice Notebook:

Voice Notebook هو تطبيق لتحويل الكلام إلى نص، يتضمن ميزات متعددة تسمح لك بتدوين الملاحظات الصوتية وتعديلها وتخزينها ومشاركتها بسهولة، إذ يحتوي هذا التطبيق على قائمة قابلة للتخصيص من الكلمات وعلامات الترقيم للتصحيح التلقائي أثناء الإملاء، وأمر التراجع (undo) الذي يمكن تنشيطه صوتيًا، والقدرة على استيراد الملفات النصية من هاتفك وحسابك في جوجل درايف. ويوفر التطبيق أيضًا عدادًا للكلمات والأحرف يظهر في الشاشة لجميع الملاحظات.

وفي حالة الاشتراك في الإصدار المدفوع، يمكنك الوصول إلى وضع توفير الطاقة (power-saving mode)، وخيار الإملاء الذي يعمل دائمًا بدون توقف (non-stop dictation)، ودعم نقل الملفات عبر البلوتوث.

تطبيق Voice Notebook مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق Voice to text:

يحتوي تطبيق Voice to text على كل المزايا التي تتوقعها من تطبيق تحويل الكلام إلى نص، فهو يدعم تعرف الكلام المستمر، لذا يُعد خيارًا مناسبًا لتدوين الملاحظات الطويلة وإملاء التقارير الطويلة، بالإضافة إلى عدم وجود حد لحجم الملف الذي يمكنك إنشاؤه.

يوفر هذا التطبيق أيضًا لوحات مفاتيح مخصصة، ويدعم ميزة الحفظ التلقائي، ويسمح لك بتحرير النص الذي يظهر في الشاشة في حين تستمر في إملاء جزء آخر من النص.

تطبيق Voice to text مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.