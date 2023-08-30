أبرز الأجهزة القابلة للارتداء لتتبع معدل ضربات القلب 

يمكن أن تمنحك مراقبة تغير معدل ضربات القلب معلومات مهمة حول مستوى لياقتك البدنية أثناء التدريب. ويعني التغير في معدل ضربات القلب (HRV) مقدار التباين بين نبضات قلبك، وهو مفيد لقياس مستويات التوتر في جسمك، ويساعد تتبعه في مراقبة مدى تحسّن لياقتك البدنية وصحة جسمك بشكل عام.

هناك العديد من الأجهزة القابلة للارتداء التي تتعقب المؤشرات الصحية المختلفة ومنها: تغير معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى أن معظم هذه الأجهزة تتضمن ميزات أخرى لتتبع اللياقة البدنية، وبعضها يسمح بتتبع المكالمات والإشعارات مثل: الساعات الذكية.

وفيما يلي سنذكر بعض أبرز الأجهزة القابلة للارتداء التي يمكنك استخدامها لتتبع تغير معدل ضربات القلب:

1- جهاز Whoop:

يحتوي جهاز Whoop على مجموعة واسعة من ميزات تتبع المؤشرات الصحية المختلفة، ومنها: تغير معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى ميزات تتبع الأنشطة اليومية، كما يتتبع النوم ومستوى الإجهاد. ويراقب هذا الجهاز الاختلافات في الفترات الزمنية بين ضربات القلب، ويوفر معلومات حول حالات التوتر التي تمر بها.

2- ساعات آبل الذكية:

مع أن ساعات آبل الذكية متعددة الوظائف وتتيح لك تتبع الإشعارات والمكالمات والأنشطة الرياضية، فهي أيضًا مناسبة لمراقبة معدل ضربات القلب، إذ تتبع هذه الساعات التغير في معدل ضربات القلب باستخدام تقنية (photoplethysmography)، ويعني أنها تكتشف التغيرات في تدفق الدم عبر مصابيح LED الخضراء والثنائيات الضوئية (photodiodes) التي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية.

تعد ساعات آبل خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في استخدام جهاز لتتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية المختلفة، وتتبع الإشعارات والمكالمات التي تصل إلى الهاتف.

3- أجهزة Garmin:

تقدم شركة Garmin مجموعة من الأجهزة التي تحتوي على ميزات لمراقبة تغير معدل ضربات القلب (HRV)، وتستخدم هذه الأجهزة البيانات التي جمعتها حول معدل (HRV) لإبلاغ المستخدمين بمستويات طاقتهم خلال اليوم عبر ميزة (Body Battery) الخاصة بهذه الأجهزة.

4- خاتم Oura Ring:

Oura Ring هو جهاز صغير يوضع في الإصبع، ويُستخدم لتتبع المؤشرات الصحية، ومنها تغير معدل ضربات القلب، ويعرض البيانات التي يجمعها في قسم HRV Balance في تطبيق Aura App الخاص به.

يتتبع Oura Ring نبض الدم باستخدام مستشعرات LED التي تُصدر أشعة تحت الحمراء، ويقدم إحصائيات دقيقة حول تغير معدل ضربات القلب. ويُعدّ خاتم Oura مناسبًا للأشخاص الذين يرغبون في مراقبة تغير معدل ضربات القلب دون ارتداء جهاز على المعصم.

5- جهاز Lief:

Lief هو جهاز قابل للارتداء يراقب التغير في معدل ضربات القلب لديك لحظيًا، ويهتز بلطف لتنبيهك لحظيًا في حالات التوتر والإجهاد التي تسببت في تغير معدل ضربات القلب، مما يشجعك على استخدام تقنيات للتهدئة فورًا.

وعند استخدام تطبيقه الخاص، يمكنك تتبع مستويات التوتر لديك، وتتبع التحسينات بمرور الوقت، والاستفادة من النصائح والتقنيات التي يعرضها التطبيق حول كيفية إدارة التوتر وتحسين الصحة النفسية.