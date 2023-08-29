TCL تكشف عن هواتفها الأولى من فئة NxtPaper

جلبت شركة TCL تقنية NxtPaper إلى سوق الهواتف الذكية، حيث أعلنت هاتفين جديدين هما TCL 40 NxtPaper و TCL 40 NxtPaper 5G

وكشفت الشركة منذ عامين عن تقنية الشاشة NxtPaper، حيث تركز على راحة العين وتقليل الوهج مع الحفاظ على الألوان النابضة بالحياة، وذلك بالنظر إلى القلق من أن الشاشات الرقمية المستخدمة طوال اليوم تضع ضغطًا إضافيًا على أعيننا.

وأطلقت الشركة في وقت سابق من هذا العام الإصدار الثاني من التكنولوجيا، ولكنها موجودة ضمن عدد قليل من المنتجات، أجهزة لوحية وحواسيب محمولة قابل للتحويل.

TCL 40 NxtPaper

يحتوي TCL 40 NxtPaper على شاشة من نوع LCD بقياس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز وبدقة +FHD. ويوجد وضع خاص للقارئ الإلكتروني يتيح تحويل واجهة المستخدم إلى التدرج الرمادي لتسهيل القراءة على العيون.

وبالإضافة إلى ذلك، يُستخدم الهاتف كمفكرة مع الحافظة الاختيارية التي تتضمن قلم T-Pen. وتتكون تقنية NxtPaper من عدة طبقات، وتجعل إحداها استخدام القلم يبدو أقرب إلى استخدام قلم وورقة حقيقيين.

ويعمل الهاتف بمعالج Helio G88 مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، مع توفر فتحة microSD.

ويأتي الهاتف مع كاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 32 ميجابكسل. وتسجل الكاميرات الخلفية والأمامية مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

وإلى جانب كونه مخصصًا للقراءة وتدوين الملاحظات، فإن شاشته الكبيرة محاطة بمكبرات صوت ستيريو مع تقنية DTS 3D Boom Sound. ويتوفر أيضًا منفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 33 واط، ويتضمن بطارية سعتها 5010 ميلي أمبير قابلة للشحن إلى 50 بالمئة في نحو نصف ساعة، في حين يستغرق الشحن الكامل 100 دقيقة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم NxtPaper، ويتلقى تحديثًا واحدًا لنظام التشغيل وتصحيحات الأمان لمدة عامين على الأقل.

ويباع هاتف TCL 40 NxtPaper بسعر 215 دولارًا، ويتاح خلال الشهر المقبل في أوروبا مع خطط لإطلاقه في وقت لاحق من هذا العام في المزيد من المناطق.

TCL 40 NxtPaper 5G

يستخدم TCL 40 NxtPaper 5G أيضًا تقنية العرض المريحة للعين، ويدعم شبكات الجيل الخامس. ويأتي الجهاز مع شاشة بقياس 6.6 بوصة وبدقة +HD وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويدعم أيضًا قلم T-Pen. وتتيح ميزة NxtPaper القياسية للهاتف ضبط درجة حرارة لون الشاشة وفقًا للضوء المحيط.

وينصب تركيز الشركة عبر هذا الهاتف على توفير دعم لشبكات الجيل الخامس بسعر معقول. ويعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6020 مقترنًا بمساحة تخزين داخلية تبلغ سعتها 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط. وتقبل فتحة البطاقة المزدوجة بطاقتي SIM أو بطاقة SIM واحدة بالإضافة إلى بطاقة microSD واحدة.

ويتميز الجهاز بكاميرا خلفية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، في حين هناك كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ويتضمن الهاتف قارئًا لبصمات الأصابع مدمجًا في زر الطاقة، ولكن لا يحتوي منفذ سماعات الرأس بقياس 3.5 ملم. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 مع واجهة المستخدم NxtPaper، ويتلقى تحديثًا واحدًا لنظام التشغيل وتصحيحات الأمان لمدة عامين على الأقل.

ويباع هاتف TCL 40 NxtPaper 5G بسعر 270 دولارًا، ويتاح خلال شهر أكتوبر في أوروبا مع خطط لإطلاقه بحلول نهاية عام 2023 في المزيد من المناطق.