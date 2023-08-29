ووردبريس تبيعك نطاقًا مدته 100 عام

أعلنت شركة ووردبريس لإدارة المحتوى والاستضافة خطتها الجديدة لبيع نطاق وموقع إلكتروني يعملان لمدة 100 عام، وذلك مقابل 38 ألف دولار.

ويتضمن العرض دفع مبلغ 38 ألف دولار مقابل احتفاظ الشركة بنسخ احتياطية متعددة من المحتوى عبر مراكز البيانات الموزعة جغرافيًا، وإرسال الموقع تلقائيًا إلى أرشيف الإنترنت إذا كان موقعًا عامًا، وتوفير وضع القفل الاختياري.

ويحصل المستخدمون أيضًا على بروتوكولات ملكية محسنة للمساعدة في نقل ملكية الموقع، واستضافة مُدارة تأتي مع نطاق ترددي غير محدود، ودعم متميز على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وتعتقد ووردبريس أن المهتمين بهذه الخطة يأتون من عائلات ترغب في الحفاظ على الأصول الرقمية للأجيال القادمة، ومؤسسين يعتقدون أن شركاتهم قد تستمر لمدة قرن من الزمان، وأفراد يريدون مكانًا ثابتًا عبر الإنترنت.

كما تعتقد أيضًا أن نظامها لإدارة المحتوى قد يستمر لهذه المدة الزمنية الطويلة، حيث يشغل نظامها لإدارة المحتوى نحو نصف شبكة الويب ويعتبر موثوقًا لمئات الملايين من المواقع الإلكترونية.

وقال مات مولنويج، الرئيس التنفيذي لشركة ووردبريس: “سواء كان الأمر يتعلق بمنح المولود الجديد هدية خاصة على شكل نطاق ويب لمدى الحياة، أو شيء تضعه في وصيتك للتأكد من أن موقعك وقصتك في متناول الأجيال القادمة، آمل أن تجعل هذه الخطة الأشخاص والشركات الأخرى تفكر في ذلك”.

ولا تعتبر فكرة استمرار شركة التكنولوجيا لمدة 100 عام بعيدة المنال. وتشمل الشركات التي بلغت عامها المئة هذا العام شركة والت ديزني وتيكسترون و Applied Industrial. واستمرت شركات التكنولوجيا AT&T و BT و IBM وسيمنز لأكثر من قرن من الزمان.

وفي حين أن شركات الاتصالات المذكورة لا تزال تعتمد على المبادئ الأساسية نفسها لنقل النبضات الكهربائية عبر الأسلاك، إلا أنه لا يوجد شيء آخر تقريبًا يتعلق بأعمالها والتقنيات التي تستخدمها ظل كما هو عند تأسيسها.

ولا يذكر عرض ووردبريس طريقة الشركة لإدارة منصتها لمدة قرن من الزمان، حيث بنت الشركة نظامها لإدارة المحتوى بالاعتماد على لغة البرمجة PHP البالغ عمرها 28 عامًا، والمصنفة في عام 2022 في المركز السابع من حيث لغات البرمجة المستخدمة عبر GitHub، بانخفاض عن المركز الثالث في عام 2014.

كما تستخدم الشركة أيضًا قاعدة البيانات العلائقية المفتوحة المصدر MySQL، التي تتحكم فيها شركة أوراكل البالغ عمرها 46 عامًا.

ويبلغ عمر الحوسبة الحديثة والإنترنت بضعة عقود من الزمن، وقد تتمكن ووردبريس من تطوير خارطة طريق تتناسب مع طموحاتها، ولكن من غير المعروف كيف قد يبدو مستقبل مواقع الويب أو إذا كانت شبكة الإنترنت قد تستمر في العمل لمدة قرن من الزمان.