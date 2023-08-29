واتساب تسعى إلى تأمين المكالمات عبر خاصية جديدة .. عاجل

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير خاصية جديدة في التطبيق تتيح إخفاء عنوان “آي بي IP” الخاص بجهاز المستخدم أثناء المكالمات.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب في أجهزة أندرويد، فقد أُضيف خيار جديد في إعدادات المكالمات، وهو “حماية عنوان IP أثناء المكالمات”.

وعند تفعيل هذا الخيار، سيكون من الصعب على الأطراف الأخرى في المكالمة الاستدلال على موقع المستخدم، إن حاولوا تعقبه.

وتعمل تلك الخاصية من خلال الترحيل الآمن للمكالمة إلى خوادم واتساب، التي تنقل الاتصال بشكل آمن أثناء إجراء المكالمة. ومع ذلك، فقد تتأثر جودة المكالمة قليلًا نتيجة عمليات التشفير والتوجيه المتضمنة في الخاصية الجديدة.

وتسعى منصة واتساب إلى توفير طبقة حماية إضافية للمستخدمين ضد أي محاولات محتملة لتتبع موقعهم الفعلي استنادًا إلى بيانات المكالمات، فعند تشغيل خاصية “حماية عنوان IP أثناء المكالمات”، يُخفى عنوان IP الخاص بالمستخدم، ويُعوّض بعنوان IP آخر مشفر ومجهول عبر خوادم واتساب.

وتأتي هذه الخاصية كخطوة إضافية ضمن سلسلة التحسينات التي تطلقها منصة واتساب لحماية مستخدميها، وردًا على المخاوف المتزايدة بشأن الخصوصية الرقمية والتعقب عبر الإنترنت.

ولا تزال تلك الخاصية قيد التطوير، ومن المتوقع إصدارها لكافة مستخدمي التطبيق خلال تحديثات لاحقة.

وتختبر المنصة حاليًا ميزات أمنية أخرى مثل دعم مفاتيح المرور، وإضافة البريد الإلكتروني كخيار إضافي للتحقق من الهوية.

جدير بالذكر أن كافة الرسائل والمكالمات التي تُجرى عبر واتساب تكون محمية بتقنية التشفير التام من طرف إلى طرف، للحماية من أي محاولات للتنصت أو التجسس من أطراف خارجية.