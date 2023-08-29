هواوي تطلق هاتفًا يجري مكالمات عبر الأقمار الصناعية

أطلقت هواوي هاتفها الجديد Mate 60 Pro دون حملة تشويقية ضخمة، ويأتي الجهاز مع ثلاثة ثقوب في الشاشة، حيث دمجت الشركة الكاميرا الأمامية ومستشعر ToF الثلاثي الأبعاد.

ويتضمن الهاتف شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة وبدقة 2720×1260 بكسل ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز، مع الجيل الثاني من زجاج Kunlun.

ويأتي الهاتف مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب أجهزة الاستشعار والليزر لرسم خرائط الوجه الثلاثية الأبعاد لميزة Face ID، في حين يوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية، بعد رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة و PDAF، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل.

ويدعم هاتف Mate 60 Pro قدرات الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الصين، وتعد هذه خطوة كبيرة للأمام للاتصال عبر الأقمار الصناعية عبر الهواتف الذكية التقليدية، خاصة وأن بقية الصناعة تروج لخدمات الطوارئ والرسائل النصية فقط، ولكن تقتصر هذه الوظيفة في الوقت الحالي على شركة تشاينا تيليكوم.

ويتضمن الجهاز بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 88 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، كما أنها تدعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 20 واط. ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HarmonyOS 4.0، وحصل على تصنيف IP68.

ولم تؤكد هواوي مجموعة الشرائح التي يستخدمها جهاز Mate 60 Pro، ولكن أحد المسربين ادعى أنها Kirin المزودة بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة الرسومات Maleoon 910.

وفي حال صدقت التسريبات، فإن وحدة معالجة الرسوميات المخصصة تمثل تحولًا كبيرًا في الأحداث بالنسبة لشركة هواوي.

ويتوفر هاتف Mate 60 Pro بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت وثلاثة خيارات لمساحة التخزين الداخلية، 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

ولا توجد معلومات عن سعر نسخة 256 جيجابايت أو نسخة 1 تيرابايت، ولكن نسخة 512 جيجابايت مدرجة حاليًا بسعر 960 دولارًا.