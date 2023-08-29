متصفح جوجل كروم يدعم رسميًا روبوت "بينج شات" .. عاجل
أخبار الإنترنت

متصفح جوجل كروم يدعم رسميًا روبوت “بينج شات” .. عاجل

6

أعلنت مايكروسوفت رسميًا إتاحة الوصول إلى روبوت “بينج شات” من خلال متصفح جوجل كروم على مختلف أنظمة الحاسوب.

ويأتي هذا بعد مرور 6 أشهر على إطلاق مايكروسوفت روبوت “بينج شات” المستند إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد على نموذج GPT-4 من شركة OpenAI.

وكان الروبوت متاحًا فقط داخل متصفح مايكروسوفت إيدج، ولم تكن هناك طريقة رسمية تسمح بتشغيله في المتصفحات الأخرى.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إن النسخة العادية من بينج شات وكذلك نسخة الشركات “Enterprise” أصبحتا مدعومتين في النسخة الأخيرة المستقرة من متصفح جوجل كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس.

ووعدت مايكروسوفت بتوفير الدعم للمتصفحات الأخرى في أجهزة الحاسوب بالإضافة إلى أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال وقتٍ قريب.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

OpenAI تعلن عن أكبر منتج لها منذ إطلاق ChatGPT العام الماضي

536

مايكروسوفت تكشف عن السبب وراء مشكلة الشاشات الزرقاء الأخيرة

195

ويعد متصفح جوجل كروم هو متصفح الإنترنت الأكثر انتشارًا حول العالم، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن ثلثي مستخدمي أجهزة الحاسوب تقريبًا يعتمدون عليه كمتصفح رئيسي في أجهزتهم.

ويتيح الروبوت للمستخدمين الإجابة عن مختلف الاستفسارات، وتلخيص المحتوى، وكتابة الأكواد البرمجية. بالإضافة إلى إنشاء الصور استنادًا إلى الأوامر النصية، وغيرها من الميزات التي توفرها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت مايكروسوفت قد أدمجت “بينج شات” في لوحة مفاتيح SwiftKey الشهيرة في أنظمة تشغيل أندرويد و iOS سابق.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا إتاحة استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في اللوحة حتى 30 مرة يوميًا بحد أقصى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، كما وفرت دعمًا لنسخة الشركات “Enterprise” على الأجهزة المحمولة.

اشترك في خدمة الإشعارات حتى تبقى على اطلاع بأحدث المستجدات التقنية

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريدية
آخر المستجدات في بريدك الإلكتروني في صباح كل يوم
ندعوك أيضًا لمتابعة حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا الموقع يستخدم ملفات كوكيز لتعزيز تجربتك وزيارتك لموقعنا موافق المزيد