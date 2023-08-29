متصفح جوجل كروم يدعم رسميًا روبوت “بينج شات” .. عاجل

أعلنت مايكروسوفت رسميًا إتاحة الوصول إلى روبوت “بينج شات” من خلال متصفح جوجل كروم على مختلف أنظمة الحاسوب.

ويأتي هذا بعد مرور 6 أشهر على إطلاق مايكروسوفت روبوت “بينج شات” المستند إلى الذكاء الاصطناعي، حيث يعتمد على نموذج GPT-4 من شركة OpenAI.

وكان الروبوت متاحًا فقط داخل متصفح مايكروسوفت إيدج، ولم تكن هناك طريقة رسمية تسمح بتشغيله في المتصفحات الأخرى.

وقالت مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إن النسخة العادية من بينج شات وكذلك نسخة الشركات “Enterprise” أصبحتا مدعومتين في النسخة الأخيرة المستقرة من متصفح جوجل كروم لأنظمة ويندوز وماك ولينكس.

ووعدت مايكروسوفت بتوفير الدعم للمتصفحات الأخرى في أجهزة الحاسوب بالإضافة إلى أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة خلال وقتٍ قريب.

ويعد متصفح جوجل كروم هو متصفح الإنترنت الأكثر انتشارًا حول العالم، حيث تشير أحدث الإحصائيات إلى أن ثلثي مستخدمي أجهزة الحاسوب تقريبًا يعتمدون عليه كمتصفح رئيسي في أجهزتهم.

ويتيح الروبوت للمستخدمين الإجابة عن مختلف الاستفسارات، وتلخيص المحتوى، وكتابة الأكواد البرمجية. بالإضافة إلى إنشاء الصور استنادًا إلى الأوامر النصية، وغيرها من الميزات التي توفرها نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وكانت مايكروسوفت قد أدمجت “بينج شات” في لوحة مفاتيح SwiftKey الشهيرة في أنظمة تشغيل أندرويد و iOS سابق.

وأعلنت مايكروسوفت أيضًا إتاحة استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في اللوحة حتى 30 مرة يوميًا بحد أقصى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، كما وفرت دعمًا لنسخة الشركات “Enterprise” على الأجهزة المحمولة.