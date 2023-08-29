مايكروسوفت تعتزم إزالة بعض ميزات متصفح إيدج

أعلنت مايكروسوفت رسميًا أنها بصدد إزالة بعض الميزات الموجودة في متصفح إيدج من أجل تحسين تجربة الاستخدام.

ووفقًا لما ذكرته الشركة عبر موقعها الرسمي، فإن الميزات التي ستزيلها تشمل أداة حل المسائل الحسابية، وقاموس الصور، والاقتباسات، وأدوات القواعد اللغوية، بالإضافة إلى وضع الأطفال.

وترجع أسباب إزالة هذه الميزات بحسب تقارير صحفية إلى كونها غير شائعة الاستخدام، كما أن بعضها موجود في صورة تطبيق مستقل مثل تطبيق حل المسائل الحسابية المتاح مجانًا لنظامي أندرويد و iOS.

ويعتبر “وضع الأطفال Kids Mode” من الميزات التي سيفتقدها المستخدمون في متصفح إيدج.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت ميزة “وضع الأطفال” عام 2021 لتتيح للآباء التحكم في تصفح الأبناء للمواقع عبر زيادة مستوى الحماية ضد التتبع، وتفعيل البحث الآمن بصورة قصوى، بالإضافة إلى جعل السمة العامة للمتصفح مناسبة للأطفال وتغيير الخلفية إلى شخصيات كارتونية شهيرة.

وستتوقف مايكروسوفت أولًا عن تطوير هذه الميزات، استعدادًا للتخلص منها في إصدارات قادمة من متصفح بينج.

وسوف تساعد تلك الخطوة فريق مايكروسوفت في التركيز على تطوير ميزات أخرى للمستخدمين.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت مؤخرًا نسخة جديدة من متصفح إيدج للشركات للسماح للموظفين بالفصل بين التصفح الخاص بالعمل والتصفح الشخصي، والتنقل بين الحساب الشخصي وحساب العمل بسهولة.

ويعد مايكروسوفت إيدج المتصفح الافتراضي في نظام ويندوز. ومع ذلك، يتجه كثير من المستخدمين إلى الاعتماد على متصفح جوجل كروم.