سامسونج تعلن إطلاق بطاقات للذاكرة الخارجية بمزايا متطورة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء إطلاق (برو ألتيميت) PRO Ultimate، وهي تشكيلة منتجات جديدة من بطاقات الذاكرة الخارجية (إس دي) SD و(مايكرو إس دي) microSD مع تحسين السرعة والموثوقية.

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في منشور على مدونتها إن بطاقات الذاكرة PRO Ultimate الجديدة تلبي بصورة مثالية احتياجات المصورين المحترفين ومنشئي المحتوى وغيرهم من المستخدمين المتطلبين.

وتمتاز البطاقات بأنها لا تقدم أداءً ثابتًا لعمليات قراءة البيانات وكتابتها ومسحها المتكررة فحسب، بل تضمن أيضًا التعامل السلس مع المحتوى الكبير الحجم.

وتتمتع بطاقات الذاكرة الخارجية الجديدة من سامسونج بسرعة قراءة تصل إلى 200 ميجابايت في الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 130 ميجابايت في الثانية، وهي أعلى المستويات لمعيار UHS-I.

وبسرعة قراءة مستدامة تبلغ 200 ميجابايت في الثانية، يمكن نقل فيلم بحجم 1.3 جيجابايت إلى بطاقة الذاكرة من جهاز حاسوب شخصي في غضون 11.2 ثانية فقط.

كما أنها تتوافق أيضًا مع فئة سرعة الفيديو V30 التي تدعم سرعة كتابة مستدامة تبلغ 30 ميجابايت في الثانية، مما يجعل من الممكن نقل الملفات الأكبر حجمًا بسرعة على غرار مقاطع الفيديو الفائقة الوضوح UHD، ومقاطع الفيديو العالية الوضوح FHD.

وفي الوقت نفسه، تدعم بطاقات (مايكرو إس دي) فئة أداء التطبيقات A2 مع سرعة قراءة عشوائية لا تقل عن 4,000 عملية إدخال أو إخراج في الثانية، وسرعة كتابة عشوائية تبلغ 2,000 عملية إدخال أو إخراج في الثانية لوظائف القراءة والكتابة والمهام المتعددة بسلاسة.

وعززت سامسونج محرك (رمز تصحيح الأخطاء) الخاص بوحدة التحكم، الذي يكتشف الأخطاء ويصححها في تقنية التخزين NAND Flash، وذلك من أجل تحسين الموثوقية لسلسلة PRO Ultimate الجديدة.

وحسّنت الشركة كذلك رمز التحقق من التكافؤ المنخفض الكثافة، وهو نوع من رموز تصحيح الأخطاء، إلى 2 كيلوبايت بدلًا من 1 كيلو بايت، مما يسمح للمستهلكين باستخدام المنتج لمدة أطول دون القلق من فقدان البيانات.

وتمتاز بطاقات الذاكرة الخارجية الجديدة من سامسونج أيضًا بأنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 72 ساعة في عمق مترين من الماء، ومقاومة للسقوط من ارتفاع يصل إلى 5 أمتار، مما يحافظ على البيانات آمنة من الماء والقطرات والتآكل والأشعة السينية والمجالات المغناطيسية وتغيرات درجة الحرارة وغيرها من الظروف القاسية في البيئات الخارجية. ويمكن لبطاقة SD أن تتحمل الصدمات بدرجة كبيرة.

وقالت سامسونج إنها حسنت الكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 37 في المئة مقارنةً بالمنتجات السابقة من خلال تطبيق وحدة تحكم بدقة 28 نانومتر على مجموعة المنتجات.

وتمتاز البطاقات بأنها متوافقة مع أجهزة مختلفة، مثل: كاميرات الحركة، والطائرات المسيرة، وهي تأتي مع ضمان لمدة 10 سنوات.

وقالت سامسونج إن بطاقات (مايكرو إس دي) سوف تكون متاحة بدءًا من اليوم الثلاثاء، أما بطاقات (إس دي) فسوف تُطرح في السوق خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.