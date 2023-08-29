جوجل تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI .. عاجل

أعلنت شركة جوجل رسميًا إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI في كافة تطبيقات ورك سبيس.

وسيكون المساعد الذكي متاحًا في البريد الإلكتروني “جيميل”، وخدمة التخزين السحابي “درايف”، بالإضافة إلى التطبيقات المكتبية مثل تطبيق المستندات “دوكس”، وتطبيق العروض التقديمية “سلايدز” وغيرهم.

وبدأت جوجل اختبار مساعدها الشخصي الذكي الجديد منذ عدة أشهر بالاستعانة بمجموعة محدودة من المستخدمين.

وقالت الشركة الأمريكية إن مساعد Duet AI بات متاحًا لكافة المستخدمين المشتركين في حزمة ورك سبيس.

وتنوي جوجل طرح مساعد Duet AI للشركات والمؤسسات الكبيرة بسعر لا يقل عن 30 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم، في حين لم تستقر الشركة على تسعير نهائي حتى الآن لفرق العمل الصغيرة.

وكانت مايكروسوفت قد أتاحت مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Copilot بسعر مماثل أيضًا، وهو يوفر تقريبًا الميزات نفسها التي يتيحها مساعد جوجل، لكن في حزمة تطبيقات أوفيس.

ويرى مراقبون أن سعر كلا الأداتين مبالغ فيه مع الأخذ في الاعتبار توفر أدوات أخرى منافسة معتمدة على الذكاء الاصطناعي بأسعار أقل، وكذلك تنفيذ بعض المهام على نحو خاطىء، فضلًا عن كون نماذج الذكاء الاصطناعي المعتمدة عليها في مراحل التطوير الأولية.

ويمنح مساعد الذكاء الاصطناعي Duet AI المستخدمين العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي وفقًا للتطبيق الذي يعملون عليه، كتوليد الصور في تطبيق “سلايدز” وتحويل الملفات النصية إلى عروض تقديمية، وتلخيص المستندات، وإنشاء النصوص، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل الملاحظات أثناء الاجتماعات وغيرها.

جدير بالذكر أن جوجل أطلقت أيضًا مساعد Duet AI في عدد من منتجاتها السحابية في حزمة “جوجل كلاود”، وهو ليس متاحًا لأصحاب الحسابات المجانية في الوقت الحالي.