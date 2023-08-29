جوجل تتيح النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو الحساسة المحمية

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء إطلاق خيار جديد يزيد من خصوصية المستخدمين في خدمة الصور التابعة لها (صور جوجل) Google Photos.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «سواء كنت تلتقط صورًا لخاتم الخطوبة الذي تخطط لشرائه أو رخصة القيادة الخاصة بك للرجوع إليها، فقد ترغب في إضافة طبقة إضافية من الخصوصية إلى بعض المحتوى الذي تلتقطه».

وأضافت الشركة أنه باستخدام (صور جوجل)، «يمكنك دائمًا التحكم في الصور التي تشاركها أو تحفظها أو حتى تعرضها في شبكة الصور الخاصة بك».

وكانت جوجل قد أطلقت في 18 أيار/ مايو 2021 ميزة (المجلد المُقفَل) Locked Folder لأجهزة أندرويد بوصفها مساحة محمية برمز مرور لحفظ الصور ومقاطع الفيديو الحساسة في الجهاز، حتى لا تظهر في شبكة الصور أو التطبيقات الأخرى.

واليوم، بدأت الشركة طرح خيار لعمل نسخة احتياطية من المجلد المُقفَل الخاص بك حتى تتمكن من الوصول إلى تلك الصور ومقاطع الفيديو باستخدام رمز المرور الخاص بك في أي من أجهزتك. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تتمكن الآن من إعداد (المجدل المُقفَل) والوصول إليه عبر هواتف آيفون والويب.

وقال جوجل إن الصور ومقاطع الفيديو التي تُحفظ ويُحتفَظ بنسخة احتياطية منها في المجلد المُقفَل لن تظهر في أي مكان آخر في التطبيق، ولن تُرى في شبكة الصور، أو الذكريات، أو الألبومات أو عند البحث عن الصور في (صور جوجل).

وأوضحت الشركة أنه عند تشغيل النسخ الاحتياطي للمجلد المُقفَل، سوف تتمكن من الوصول إلى هذا المحتوى عبر أجهزتك عند تسجيل الدخول إلى (صور جوجل) وفتح المجلد المُقفَل باستخدام رمز المرور الخاص بجهازك.

ووفقًا لجوجل، فإن كل المحتوى الذي يُنسخ احتياطيًا في (صور جوجل) – كما هو الحال دائمًا – في حماية واحدة من أكثر البنى التحتية الأمنية تقدمًا في العالم.

وقالت الشركة إن هناك طريقة أخرى تساعد من خلالها المستخدمين على التحكم في صورهم وخصوصيتهم، وهي من خلال صفحة إعدادات مبسطة ومحسنة في (صور جوجل)، التي تسهل العثور على عناصر التحكم في الخصوصية والإعدادات الأخرى وضبطها.

ويأتي التصميم الجديد إلى صفحة الإعدادات الفردية بأقسام سهلة التنقل للخصوصية والنسخ الاحتياطي والمشاركة والإشعارات وغير ذلك.

وقالت الشركة إن صفحة الإعدادات الجديدة متاحة الآن في (صور جوجل) في نظامي أندرويد وآي أو إس، ويبدأ طرح النسخ الاحتياطي لنظام أندرويد ودعم ميزة المجلد المُقفَل للنظام آي أو إس اعتبارًا من اليوم.