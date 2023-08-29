جوجل تبيع بيانات الخرائط لمصنعي منتجات الطاقة الشمسية

تخطط شركة جوجل لترخيص مجموعات جديدة من بيانات الخرائط لعدد من الشركات لاستخدامها في بناء منتجات حول الطاقة المتجددة، وتأمل في تحقيق ما يصل إلى 100 مليون دولار في عامها الأول.

وتخطط الشركة لبيع إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الجديدة مع معلومات الطاقة الشمسية وجودة الهواء.

وتشمل العروض الجديدة واجهة برمجة تطبيقات الطاقة الشمسية، التي يمكن لشركات تصميم وتركيب منتجات الطاقة الشمسية استخدامها.

وترى جوجل أيضًا فرصًا للعملاء من الشركات العقارية وشركات الضيافة وشركات المرافق.

وتأتي بعض بيانات واجهة برمجة تطبيقات الطاقة الشمسية من برنامج تجريبي يركز على المستهلك يسمى Project Sunroof، وهو عبارة عن حاسبة لتوفير الطاقة الشمسية أطلقتها الشركة في الأصل خلال عام 2015.

ويتيح البرنامج للمستخدمين إدخال عناوينهم والحصول على تكاليف الطاقة الشمسية المقدرة، مثل توفير فاتورة الكهرباء و حجم ألواح الطاقة الشمسية التي يحتاجون إليها. كما يقدم أيضًا النماذج الثلاثية الأبعاد لأسطح المباني والأشجار القريبة بناءً على بيانات خرائط جوجل.

وتخطط الشركة لبيع إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات لبيانات المباني الفردية، بالإضافة إلى البيانات المجمعة لجميع المباني في مدينة أو مقاطعة معينة.

ووفقًا للوثائق، لدى الشركة بيانات لأكثر من 350 مليون مبنى، بزيادة كبيرة عن 60 مليون مبنى استشهدت بها في عام 2017.

وتشير إحدى الوثائق الداخلية إلى أن واجهات برمجة التطبيقات الطاقة الشمسية قد تدر إيرادات تتراوح بين 90 مليون دولار و 100 مليون دولار في السنة الأولى بعد الإطلاق. وتشير المستندات إلى أن هناك أيضًا إمكانية الاتصال في المستقبل بمنتجات سحابة جوجل.

وكجزء من الإطلاق المخطط له، تخطط الشركة أيضًا للإعلان عن واجهة برمجة تطبيقات جودة الهواء التي تتيح للعملاء طلب بيانات جودة الهواء، مثل الملوثات والتوصيات المستندة إلى الصحة لمواقع محددة.

وتتضمن واجهة برمجة تطبيقات جودة الهواء خرائط حرارية رقمية للبيانات ومعلومات عن جودة الهواء كل ساعة، بالإضافة إلى سجل جودة الهواء لمدة تصل إلى 30 يومًا.

وتأتي هذه التحركات لزيادة الإيرادات في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تحقيق الدخل من منتجاتها للخرائط حيث تواجه ضغوطًا لإنتاج الإيرادات وسط تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقًا.

وتركز الشركة على أن تصبح أكثر كفاءة، إلا أنها تستثمر أيضًا في التقنيات الأحدث، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستدامة، وهو سوق تأمل أن تستفاد منه واجهة برمجة تطبيقات الطاقة الشمسية.

وترخص الشركة حاليًا واجهة برمجة تطبيقات خرائطها للتنقل لشركات مثل أوبر، التي دفعت لجوجل في عام 2019 مبلغ 58 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات.

وتأتي هذه الخطوة أيضًا في الوقت الذي تحاول فيه الشركة تبسيط منتجاتها لرسم الخرائط، حيث سرحت جوجل في شهر يونيو الموظفين في تطبيق Waze، الذي استحوذت عليه في عام 2013، ودمجته مع فريق خرائط جوجل.