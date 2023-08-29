أوبو تكشف عن الهاتف الصدفي القابل للطي الأول بكاميرا ثلاثية.. عاجل

كشفت شركة أوبو عن هاتفها القابل للطي الأحدث Find N3 Flip، الذي يأتي خلفًا لهاتفها القابل للطي الصادر في العام الماضي Find N2 Flip.

ويأتي الهاتف الجديد مع تحديث كبير في نظام الكاميرا، حيث هناك كاميرا خارجية ثلاثية، بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 84 درجة وتدعم التركيز البؤري التلقائي وميزة الثبيت البصري للصورة، وعدسة مقربة بدقة 32 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 49 درجة، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 114 درجة تدعم التركيز البؤري التلقائي والتكبير البصري بقدرة 2x والتكبير الرقمي بقدرة 20x.

ويتضمن الجهاز كاميرا داخلية بدقة 32 ميجابكسل مع مجال رؤية يبلغ 90 درجة وتدعم التركيز البؤري التلقائي. وتظل الشاشة الخارجية من نوع AMOLED بقياس 3.26 بوصة وبدقة 720×382 بكسل وبكثافة 250 بكسل لكل بوصة كما هي من حيث الحجم، ولكنها تكتسب المزيد من الوظائف، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون فتح جهاز Find N3 Flip.

وأشارت أوبو إلى دعم العديد من تطبيقات السفر والملاحة والموسيقى والشبكات الاجتماعية وتكامل المفتاح الذكي للسيارات الأحدث. وتبلغ سماكة الهاتف نحو 16.4 ملم وتنخفض إلى 7.8 ملم عند فتحه، في حين يبلغ الوزن 198 جرامًا.

ويحصل Find N3 Flip أيضًا على مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9200 الأحدث بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X ومساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

ويمثل مفتاح كتم الصوت الجديد أحد التغييرات القليلة في التصميم، حيث يتميز المفتاح بثلاثة أوضاع مثل هواتف شركة ون بلس.

وتتطابق بقية المواصفات الأساسية تقريبًا مع هاتف العام الماضي Find N2 Flip. حيث تحصل على شاشة داخلية من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة 1080×2520 بكسل وبكثافة 403 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث متكيف بين 1 هرتز و 120 هرتز. وتستخدم الشاشة الزجاج الفائق النحافة وتنتج سطوعًا يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم ColorOS 13.2 مع أندرويد 13، ولا تزال البطارية بسعة 4300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط.

ويتوفر هاتف Find N3 Flip باللون الأسود أو الذهبي أو الوردي. ويبلغ سعر نسخة 12/256 جيجابايت 932 دولارًا، في حين يصل سعر نسخة 12/512 جيجابايت إلى 1042 دولارًا.

ويتوفر Find N3 Flip للطلب الأولي في الصين. ولم تقدم أوبو تفاصيل عن الأسعار الدولية، ولكنها وعدت قريبًا بإطلاق الهاتف عالميًا.