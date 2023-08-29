أمازون ترفع الحد الأدنى للشحن المجاني لبعض العملاء

بدأت أمازون بزيادة الحد الأدنى للشحن المجاني إلى 35 دولارًا للأعضاء غير المشتركين في برنامج برايم في بعض الأسواق، وذلك وفقًا للإشعارات الموجودة عبر موقعها الإلكتروني، حيث تبحث الشركة عن المزيد من الطرق لخفض التكاليف.

وكان الحد الأدنى للشراء للشحن المجاني هو 25 دولارًا. ولن يرى المشتركون في Prime، الذين يدفعون 139 دولارًا سنويًا مقابل الشحن المجاني والخدمات الأخرى، أي تغيير.

وتشير الشركة إلى أنها تختبر حد الشحن المجاني الجديد بشكل عشوائي حسب المناطق المجمعة بالرمز البريدي وأن كل شخص في المنطقة نفسها يرى حد الشحن المجاني نفسه.

وأكدت كريستينا بريسنتين، المتحدثة باسم أمازون، أن الشركة تختبر حدًا أدنى قدره 35 دولارًا للأعضاء غير المشتركين في برنامج برايم.

وقالت بريسنتين في بيان: “نقوم باستمرار بتقييم عروضنا وإجراء التعديلات بناءً على تلك التقييمات. يواصل أعضاء برايم الاستمتاع بالتوصيل المجاني لأكثر من 300 مليون عنصر، مع توفر عشرات الملايين من العناصر للتسليم المجاني في الوقت نفسه أو في يوم واحد”.

وكانت النشرة الإخبارية للتجارة الإلكترونية Ecommercebytes قد رصدت الاختبار للمرة الأولى.

وشرع آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في مراجعة واسعة النطاق لنفقات الشركة وسط تباطؤ المبيعات والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة.

وألغت أمازون 27 ألف وظيفة، وجمدت التوظيف، وأوقفت أو ألغت بعض المشاريع التجريبية.

وبدأت الشركة أيضًا بفرض رسوم توصيل على طلبات البقالة من Amazon Fresh التي تقل عن 150 دولارًا، وفرضت رسومًا على بعض المرتجعات في متاجر UPS.

وقد يؤدي رفع حد الشحن المجاني إلى دفع المزيد من المتسوقين للتسجيل في برنامج برايم، الذي يتضمن التوصيل المجاني خلال يومين والوصول إلى خدمات البث وامتيازات أخرى.

وأشارت الشركة في عام 2021 إلى وجود أكثر من 200 مليون مشترك في خدمة برايم على مستوى العالم. وحققت خدمات الاشتراك، التي تشمل عضوية برايم، إيرادات بلغت نحو 9.9 مليارات دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقرير للأرباح ربع السنوية لشركة أمازون.

وعدلت الشركة في الماضي حد الشحن المجاني لغير المشتركين في برنامج برايم، حيث رفعت في عام 2016 الحد الأدنى إلى 49 دولارًا من 35 دولارًا، ومن ثم عادت مرة أخرى إلى الحد السابق بعد عام قبل خفض الحد الأدنى إلى 25 دولارًا في محاولة للتنافس مع وول مارت.

ولدى وول مارت حد أدنى للشحن المجاني أيضًا يبلغ 35 دولارًا للمتسوقين الذين ليسوا جزءًا من برنامجها للولاء +Walmart.