تأتي معظم الهواتف الحديثة بشاشات كبيرة الحجم، وبعضها يضم شاشتين وهي الهواتف القابلة للطي، والهدف من ذلك تعزيز تجربة الاستخدام أثناء تصفح الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، وعند مشاهدة مقاطع الفيديو أو تصويرها، ولتسهيل تعدد المهام أيضًا. ومع ذلك، هناك الكثير من الأشخاص الذين يفضلون الهواتف الصغيرة الحجم لما توفره من ميزات متعددة أبرزها: الوزن الخفيف، وسهولة الحمل، والراحة التي توفرها هذه الهواتف عند إمساكها باليد.

لذا، ما زالت العديد من الشركات الرائدة في تصنيع الهواتف، مثل: سامسونج وآبل وجوجل، تصنع طرزًا تناسب هذه الفئة من الناس، مع ضمان الأداء الجيد والمواصفات العالية.

إذا كنت من محبي الهواتف الصغيرة الحجم، فإليك أفضل الهواتف الصغيرة الحجم في عام 2023 التي يمكنك الاختيار منها:



1- هاتف سامسونج Galaxy S23:

يُعد هاتف سامسونج Galaxy S23 هاتفًا مثاليًا من حيث الحجم والتصميم والأداء، فهو يأتي بتصميم من الزجاج مع إطار من الألمنيوم، وحافات رفيعة وهيكل نحيف بشكل عام مما يجعله مريحًا للاستخدام، ويزن 168 جرامًا فقط.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من سعة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يحتوي على بطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج.

يضم هاتف Galaxy S23 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 بسعر يبدأ من 2899 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.

2- هاتف Pixel 7a من جوجل:

يأتي هاتف Pixel 7a بتصميم أنيق مشابه كثيرًا لتصميم هاتف Pixel 7 إذ يضم شريطًا خلفيًا بازرًا محيطًا بالكاميرا، وهو محمي من الأمام بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 3)، أما الجزء الخلفي للهاتف فهو مصنوع من البلاستيك، والإطار مصنوع من الألمنيوم، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، ويزن هذا الهاتف 193 جرامًا، وتبلغ أبعاده 152 × 72.9 × 9 مم.

يضم هاتف Pixel 7a شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، ويعمل بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط. ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 499 دولارًا، ويتوفر هاتف Pixel 7a بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

3- هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5:

يُعد هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5 من أفضل الهواتف القابلة للطي لمحبي الهواتف الصغيرة، فهو يجمع بين ميزة الشاشة الكبيرة التي تأتي بمقاس 6.7 بوصات وسهولة وضعه في الجيب بعد طيه.

ومع تحسين الشاشة الخارجية في هذا الطراز، أصبح استخدامه أسهل وهو مطوي، إذ يمكنك أداء العديد من المهام من الشاشة الخارجية مباشرة دون الحاجة إلى فتح الجهاز. وهناك أيضًا مفصل Flex Hinge الجديد الذي يسمح للهاتف بالطي بشكل مسطح تمامًا.

يضم هذا الهاتف شاشة رئيسية داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بمقاس 6.7 بوصات، وبدقة 2640 × 1080 بكسلًا، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Super AMOLED) بمقاس 3.4 بوصات، وتبلغ دقتها 748 × 720 بكسلًا، وتطلق عليها سامسونج اسم Flex Window، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يمكنك استخدام شاشة Flex Window للتحقق من الإشعارات، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك أو الرد على الرسائل أو إجراء المدفوعات.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، ويحتوي على بطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 4.5 واط. ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف Galaxy Z Flip5 كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل. وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K أو بدقة 1080 بكسلًا. أما الكاميرا الأمامية فهي مدمجة في الشاشة الداخلية الكبيرة، وهي كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف Galaxy Z Flip5 بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا ، ويتوفر بأربعة ألوان، هي: الأسود الجرافيتي (Graphite) واللافندر، والأخضر النعناعي، والكريمي.

4- هاتف iPhone SE 2022:

يُعد هاتف iPhone SE 2022 خيارًا مناسبًا لك إذا كنت من محبي هواتف آيفون من آبل وتبحث عن طراز صغير الحجم وسعره أقل من الطرز الأخرى. إذ يأتي هذا الهاتف مع شاشة صغيرة من نوع (Retina IPS LCD) بقياس 4.7 بوصات، وبدقة 1334 × 750 بكسلًا، ويزن 144 غرامًا فقط.

يعمل بمعالج من نوع (A15 Bionic) من آبل السداسي النوى والمصنع بتقنية 5 نانومتر، ويعمل بنظام التشغيل iOS 15.4 ويدعم التحديث إلى إصدار iOS 17 القادم هذا الخريف. ويحتوي على بطارية سعتها 2018 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.

يتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 4 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

ويضم هاتف iPhone SE 2022 كاميرا خلفية أحادية العدسة بدقة 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 7 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسلًا بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف iPhone SE 2022 بسعر 1999 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.