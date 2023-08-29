أسوس تخطط لإيقاف سلسلة هواتف Zenfone

تعتزم شركة أسوس إيقاف تطوير هواتفها الذكية من سلسلة Zenfone، وفقًا لتقارير نشرتها صحف محلية تايوانية.

واستنادًا إلى تلك التقارير، فقد يكون هاتف أسوس Zenfone 10، الذي أطلقته الشركة التايوانية خلال الآونة الأخيرة، آخر هاتف ذكي ضمن السلسلة.

وأفاد موقع TechNews التايواني نقلًا عن مصادر داخل الشركة بأن أسوس تنوي تفكيك الفريق المسؤول عن تطوير هواتف Zenfone، وإدماجه في أقسام أخرى، ومنها القسم الذي يعمل على سلسلة هواتف ROG، وهي هواتف ذكية مخصصة للألعاب.

ويشير التقرير إلى أن ذلك جزء من عملية إعادة هيكلة داخل الشركة سيترتب عليها تسريح مجموعة من الموظفين في عدة قطاعات، أبرزها قطاع الحواسيب الشخصية في الصين وتايوان.

وبدأت أسوس إطلاق هواتف Zenfone عام 2014، وبلغ إجمالي الهواتف التي أطلقتها الشركة ضمن تلك السلسلة نحو 80 هاتفًا، آخرها هاتف Zenfone 10 بشاشة 5.9 إنشات ومعالج سنابدراجون 8 جين 2 بسعر يبدأ من 700 دولارٍ أمريكي.

وكانت الشركة التايوانية قد كشفت رسميًا عن عملية “إعادة الهيكلة” قبل عدة أشهر، إثر إعلانها أول خسارة ربع سنوية لها منذ أكثر من أربع سنوات.

وتحظى هواتف أسوس Zenfone بشعبية لدى قطاع من المستهلكين الذين يفضلون اقتنائها لمواصفاتها الجيدة، ونظامها المستقر، وحجمها الصغير نسبيًا مقارنةً بباقي الهواتف الذكية.

ويتوقع أن تستمر الشركة في دعم هواتف Zenfone الحالية لعدة سنوات مستقبلية في حال إيقاف تطوير هواتف جديدة.

ولم تصدر أسوس أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن تلك التقارير.