عاجل … OpenAI تعلن عن أكبر منتج لها منذ إطلاق ChatGPT العام الماضي

أعلنت شركة (أوبن أي آي) OpenAI اليوم الاثنين أنها ستطلق نسخة من (شات جي بي تي) ChatGPT تستهدف الشركات الكبيرة، مما يزيد من التداخل فيما تقدمه الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وداعمتها المالية الأولى مايكروسوفت، للعملاء.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها إن (شات جي بي تي إنتربرايس) ChatGPT Enterprise يوفر المزيد من الأمان والخصوصية والوصول بسرعة أعلى إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وأضافت (أوبن أي آي) OpenAI أن من بين العملاء الأوائل في الحصول على (شات جي بي تي إنتربرايس) هي شركات: Block، و Carlyle، و Estée Lauder.

وعندما أصدرت شركة (أوبن أي آي) OpenAI روبوت الدردشة (شات جي بي تي) ChatGPT الذي يركز في المستهلك العادي في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أطلقت العنان للاستخدام المحموم للذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام اليومية بدءًا من الكتابة وحتى البرمجة، ووصلت إلى 100 مليون مستخدم نشط شهريًا في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة استخدموا (شات جي بي تي) للمساعدة في المهام المتعلقة بالعمل، مع أن أصحاب العمل لا يشجعونهم على ذلك.

ومع إطلاق (شات جي بي تي إنتربرايس)، تأمل (أوبن أي آي) OpenAI أن يشعر أصحاب العمل بالراحة عند تبني استخدام (شات جي بي تي) في العمل.

وتوفر شركة مايكروسوفت، التي تستثمر مليارات الدولارات في (أوبن أي آي)، بالفعل للشركات إمكانية الوصول إلى (شات جي بي تي) عبر خدمة (أزور أوبن أي آي) Azure OpenAI، ومع ذلك، يجب على الشركات أن تكون عميلًا لمنصة الحوسبة السحابية (أزور) حتى تتمكن من استخدامها.

وقالت (أوبن أي آي) OpenAI إن مشتركي (شات جي بي تي إنتربرايس) لا يحتاجون إلى الاشتراك في منصة (أزور). ولقد قدمت شركتا (أوبن أي آي) ومايكروسوفت خدمات متداخلة من قبل، ومن غير الواضح مدى تنافس الشركتين على العملاء.

هذا، ويُعتقد أن الإعلان عن (شات جي بي تي إنتربرايس)، الذي أصبح متاحًا للشركات اعتبارًا من اليوم، يُعدّ الأكبر منذ إطلاق (شات جي بي تي) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وصرّح مدير العمليات لدى (أوبن أي آي) OpenAI، (براد لايت كاب)، لشبكة (سي إن بي سي) CNBC الإخبارية الأمريكية بأن الشركة بدأت تطوير (شات جي بي تي إنتربرايس) منذ «أقل من عام»، وقد حصلت على مساعدة من أكثر من 20 شركة من مختلف الأحجام والصناعات.

ويتضمن (شات جي بي تي إنتربرايس) إمكانية الوصول إلى (جي بي تي-4) بدون حدود للاستخدام، وأداء أسرع بما يصل إلى مرتين من الإصدارات السابقة، وأرصدة لواجهة برمجة التطبيقات.

وقال (لايت كاب) إن الأسعار لن يُعلن عنها الآن «وسوف تعتمد، بالنسبة لنا، على حالات الاستخدام وحجم كل شركة».