ياهو تجلب الذكاء الاصطناعي إلى بريدها الإلكتروني

كشفت شركة ياهو عن المساعد الجديد للذكاء الاصطناعي الذي يستبدل عمليات البحث التقليدية في صندوق البريد بجلسات أسئلة وأجوبة سريعة.

وأصبح مربع البحث في خدمة البريد أكثر سهولة، ولن يعتمد على الكلمات الرئيسية فقط، بحيث يمكن للمستخدمين طرح أسئلة مباشرة حول رسائل البريد القديمة كما لو كانوا يستخدمون محرك البحث التقليدي.

ويتيح مربع البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي طرح الأسئلة بمساعدة مربع الإكمال التلقائي، وذلك بدلا من البحث عن اسم المرسل أو النصوص للعثور على رسالة البريد الإلكتروني.

وتساعد هذه الميزة في البحث عن المعلومات، مثل مبلغ فاتورة بطاقة الائتمان أو تفاصيل حول الرحلة المجدولة، مع ظهور الإجابات إلى جانب رسائل البريد الإلكتروني.

ويعد المساعد جزءا من مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي كشفت عنها الشركة كنسخة تجريبية قابلة للاشتراك لمستخدمي بريدها الإلكتروني، بحيث يمكن لعملاء ياهو استخدامه للوصول إلى البريد الإلكتروني من مقدمي الخدمات الآخرين، مثل جوجل ومايكروسوفت.

وتركز الميزات الجديدة على الأشخاص الذين يستخدمون البريد الإلكتروني بشكل رئيسي للتسوق والمعاملات الشخصية الأخرى، وتأتي بعد طرح ياهو سابقا لميزات تعرض المعلومات بسرعة من رسائل البريد الإلكتروني التجارية، مثل رموز بطاقات الهدايا أو أرقام التتبع.

وتشير التقديرات إلى أن 90 بالمئة من رسائل البريد الإلكتروني تأتي من الشركات أو المؤسسات، الأمر الذي يمنح مستخدمي البريد الإلكتروني فوائد عديدة.

وصممت ياهو إحدى الميزات الجديدة، المسماة Shopping Saver، لاكتشاف حالات شراء المستخدم لمنتج ما دون إدراكه لوجود بطاقة هدية أو رصيد متجر أو رمز خصم قابل للتطبيق.

ويكتشف الذكاء الاصطناعي من ياهو في هذه الحالة عملية الشراء الجديدة وفرصة التوفير غير المستخدمة ويعرض تنبيها يقترح إرسال رسالة إلى التاجر للمطالبة باستخدام بطاقة الهدية أو الخصم بأثر رجعي.

وإذا وافق المستخدم، فإن مساعد الكتابة الجديد العامل بالذكاء الاصطناعي يصيغ النسخة الأولية من البريد الإلكتروني تلقائيا ويعرضها على المستخدم.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة للتوفير، حيث تظهر الدراسات امتلاك نحو نصف المستهلكين لبطاقة هدية واحدة على الأقل غير مستخدمة.

كما يمكن استخدام مساعد الكتابة لأغراض أخرى أيضا، مثل صياغة الرسائل بناء على توجيه سريع من المستخدم أو فحص الذكاء الاصطناعي للمراسلات السابقة مع المستلم لإدراك السياق وطريقة الكتابة المناسبة.

ويتمتع المستخدمون بإمكانية اقتراح أن يضبط الذكاء الاصطناعي طريقة الكتابة، ويمكنهم تعديل المسودة بأنفسهم قبل النقر فوق زر الإرسال.

ويعرض الذكاء الاصطناعي من شركة ياهو ملخصات سريعة لرسائل البريد الموجودة، مع تسليط الضوء على المعلومات الأساسية، ويقترح تنفيذ إجراءات، مثل إضافة أحداث إلى التقويم.

وتتطلب الأدوات تحليل الذكاء الاصطناعي لصندوق البريد، وتبذل الشركة قصارى جهدها لضمان بقاء محتوى الرسائل خاصا، وتؤكد على عدم استخدام محتويات البريد لتدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي.