مقارنة بين هاتفي Galaxy Z Fold5 وآيفون 14 برو ماكس

يُعد هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 واحد من أفضل هواتف أندرويد الموجودة في السوق وهو الهاتف الأحدث في سلسلة هواتف Fold القابلة للطي. من ناحية أخرى، يُعد هاتف آيفون 14 برو ماكس أكبر وأقوى وأحدث هاتف آيفون موجود في السوق حاليًا، ويتمتع بأداء ممتاز ويحتوي على شاشة بمواصفات ممتازة وسعره أقل بما يقارب 700 دولار من Z Fold5.

بالإضافة إلى الفرق الكبير في السعر يعمل هذان الهاتفان بأنظمة مختلفة ومعالجات مختلفة، مع اختلاف كبير في الشكل. ولتتعرف جميع الاختلافات بينهما، إليك مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy Z Fold5 وآيفون 14 برو ماكس:

التصميم:

يأتي هاتف آيفون 14 برو ماكس بتصميم تقليدي بشاشة واحدة وهيكل أنيق، أما هاتف Galaxy Z Fold5 فهو هاتف قابل للطي يضم شاشة خارجية وشاشة رئيسية داخلية ومفصل يتيح للشاشة الرئيسية الطي على نفسها على غرار الكتب.

التصميم القابل للطي ليس مناسبًا للجميع، ولكنه مناسب لأولئك الذين يفضلون امتلاك هاتف يمكن أن يُستخدم كجهاز لوحي صغير.

تبلغ أبعاد هاتف Z Fold5 وهو مطوي 154.9 × 67.1 × 13.4 مم، أما أبعاده بدون طي فهي تعادل 154.9 × 129.9 × 6.1 مم. وتبلغ أبعاد هاتف آيفون 14 برو ماكس 160.7 × 77.6 × 7.9، ويزن هاتف Z Fold5 قرابة 253 جرامًا أما آيفون 14 برو ماكس فهو يزن 240 جرامًا.

يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بأنه مقاوم للماء والغبار بحسب تصنيف IP68 وهو بذلك يتفوق على هاتف Z Fold5 القابل للطي الذي يُصنّف بأنه مقاوم للماء فقط وليس للغبار بحسب معيار IPX8.

من ناحية الألوان، يتوفر هاتف Galaxy Z Fold5 بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق الفاتح (Icy Blue)، والكريمي. أما هاتف آيفون 14 برو ماكس فهو متوفر بأربعة ألوان، هي: البنفسجي (Deep Purple) والذهبي، والفضي، والأسود (Space Black).

الشاشة:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 شاشة داخلية من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 7.6 بوصات وبدقة 2176 ×1812 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، أما الشاشة الخارجية فهي من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2316 ×904 بكسل وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

أما هاتف آيفون 14 برو ماكس فهو يضم شاشة من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2796 ×1290 بكسلًا وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتدعم ميزة (Always-On display).

ومن الميزات التي يتفوق بها هاتف Z Fold5 على هاتف آيفون فيما يتعلق بالشاشة، هي أنها تدعم قلم S Pen، الذي يُحسّن تجربة الاستخدام، بالإضافة إلى أن الشاشة الداخلية كبيرة، وتوفر تجربة استخدام قريبة من الأجهزة اللوحية، ويمكن أن تكون مفيدة لتدوين الملاحظات أو الرسم أو التصميم خاصة مع استخدام القلم الذكي.

من ناحية أخرى، تتميز شاشة آيفون 14 برو ماكس بخاصية Dynamic Island التي تظهر في الشق العلوي من الشاشة، وهذه الميزة تسمح لك بالقيام بالعديد من الأشياء، مثل: التحكم في المقاطع الصوتية التي تستمع إليها، والرد على المكالمات، وغير ذلك.

الأداء والمعالج:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وبتردد أقصاه 3.36 جيجاهرتز، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويضم وحدة معالجة الرسومات من نوع (Adreno 740).

يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج، وسيتلقى أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية.

يدعم هاتف Galaxy Z Fold5 شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e) و(Wi-Fi 7)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

أما هاتف آيفون 14 برو ماكس فهو يعمل بمعالج من نوع (A16 Bionic) من آبل السُداسي النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر وبتردد أقصاه 3.46 جيجاهرتز، ويعمل بنظام iOS 16 ويمكنك تحديثه إلى نظام iOS 17.

يدعم هذا الهاتف شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 جيجابايت، وأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 على بطارية بسعة 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 25 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي 4.5 واط.

أما هاتف آيفون 14 برو ماكس فهو يحتوي على بطارية بسعة 4323 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة 16 واطًا بحيث تصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا.

الكاميرا:

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل x3، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، و1080 بكسلًا، و720 بكسلًا.

يضم الهاتف أيضًا كاميرا أمامية بدقة 4 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وهناك أيضًا كاميرا خارجية بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

أما هاتف آيفون 14 برو ماكس فهو يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل x3، أما الكاميرا الثالثة فهي تأتي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. ويمكن للكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة 4K، مع دعم ميزة Dolby Vision HDR، والوضع السينمائي (Cinematic mode).

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K.

يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بوجود مستشعر LiDAR الذي يساعد في التقاط صور ليلية عالية الجودة، ويمكن استخدامه في تطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز والتطبيقات التي تتضمن تقنية المسح الثلاثي الأبعاد.

السعر:

يبُاع هاتف Galaxy Z Fold5 فهو يُباع بسعر يبدأ من 6899 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف آيفون 14 برو ماكس بسعر 5699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

إليك مقارنة بين مواصفات هاتفي Galaxy Z Fold5 وآيفون 14 برو ماكس: