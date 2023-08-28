مايكروسوفت تلغي التخزين غير المحدود عبر OneDrive

ألغت شركة مايكروسوفت السعة التخزينية غير المحدودة من خطط الأنشطة التجارية ضمن OneDrive، حيث تقتصر خطة الأنشطة التجارية الآن على واحد تيرابايت فقط لكل مستخدم في الإعدادات الافتراضية.

وتختفي عروض التخزين السحابي غير المحدود لمستخدمي الأنشطة التجارية ببطء. حيث لم تعد مايكروسوفت تقدم خيارا للعملاء الجدد للتسجيل في خطة OneDrive for Business المتضمنة سابقا مساحة تخزين غير محدودة للمشتركين.

ويعرض موقع مايكروسوفت الإلكتروني خيارا واحدا فقط لخطط التخزين السحابي للأنشطة التجارية، وهو OneDrive for Business (الخطة الأولى)، بتكلفة خمسة دولارات شهريا لكل مستخدم، إذا كانوا يريدون استخدام OneDrive دون بقية مجموعة Microsoft 365.

ويقدم خيار OneDrive for Business (الخطة الأولى) ما يصل إلى واحد تيرابايت من التخزين السحابي، مع خيار زيادة المساحة إلى خمسة تيرابايت حسب عدد المستخدمين، ولكنه بعيد كل البعد عن خيار التخزين غير المحدود الذي يمكن للعملاء اختياره في السابق.

كما توفر الشركة أيضا مساحة تخزين بسعة واحد تيرابايت لكل مستخدم لخطتي Microsoft 365 Business.

ووفرت الشركة في السابق خيارا آخر، وهو OneDrive for Business (الخطة الثانية)، الذي يوفر مساحة تخزين غير محدودة لكل مستخدم مقابل عشرة دولارات شهريا، إذا كانت الأنشطة التجارية مؤهلة لهذا الخيار، ولكن الشركة أزالت في وقت ما في منتصف شهر يوليو هذه الخطة بالذات.

وكان خيار OneDrive for Business (الخطة الثانية) يعتبر شائعا بالنسبة للمؤسسات الكبيرة المحتاجة إلى سعة تخزين غير محدودة لإدارة الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ملفات الوسائط، مثل مقاطع الفيديو أو الأصول الفنية.

وقال متحدث باسم شركة مايكروسوفت في بيان: “استجابة لطلب العملاء، بسطت مايكروسوفت عملية الشراء للعملاء الذين يستخدمون خطط OneDrive for Business المستقلة. يظل بإمكان العملاء المشتركين حاليا في هذه الخطط إضافة مساحة تخزينية وتجديد تراخيصهم”.

ولم يؤكد البيان بشكل مباشر إيقاف خيار OneDrive for Business (الخطة الثانية)، ولكنه أكد إجراء الشركة لبعض التغييرات على عروض OneDrive.

ويشير هذا إلى أن المشتركين الحاليين في OneDrive for Business (الخطة الثانية)، الذين لديهم مساحة تخزين غير محدودة، يستمرون في استخدام الخطة في ظل هذه الظروف، في الوقت الحالي على الأقل، وذلك على عكس المشتركين الجدد.

ويعد بيان الشركة بشأن تبسيط خطط OneDrive استجابة لطلب العملاء غريبا، ويثير استفسارات بشأن عدم جود دعم كاف للاستمرار في العمل بالنسبة لخيار OneDrive for Business (الخطة الثانية)، أو إذا كان هناك شيء آخر يحدث.

وأعلنت دروب بوكس في الأسبوع الماضي تخليها عن خطط التخزين السحابي غير المحدودة للأنشطة التجارية، حيث تزعم الشركة أن العديد من عملائها أساءوا استخدام هذه الامتيازات لأشياء أخرى غير تخزين الملفات.