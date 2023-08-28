للوقت أهمية قصوى عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية، تخيل مدى الخطورة إذا كان هناك تأخير بسيط أو خطأ أثناء مشاركة النتائج والتشخيص. لذلك أصبح نظام إدارة المستشفيات الذكي حلًا تقنيًا ضروريًا لجميع أشكال مرافق الرعاية الصحية، للعديد من الأسباب، أهمها: تبسيط العمليات وإدارة سجلات المرضى بكفاءة، وتتبع المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية، مع توفير نظام بيانات مركزي وآمن لحظيًا، مما يؤدي إلى تقليل التدخل البشري في النظام، وانخفاض تكاليف التشغيل وتقليل الأخطاء، وهو ما ينعكس بالطبع على جودة الخدمة وزيادة رضا المرضى.

أظهرت دراسة أن مقدمي الرعاية الصحية يقضون 35% من وقتهم في توثيق بيانات المرضى، ولكن نظام إدارة معلومات المستشفى المناسب يتيح لك أتمتة العملية وتقليل العبء على الموظفين والأطباء، ليس هذا فحسب، بل تجري مئات العمليات الأخرى بشكل متوازٍ في المستشفى بكفاءة عالية بفضله.

تقدم الشركة الفنية لتوطين التقنية الحلول المتكاملة للبرمجيات ذات الجودة العالية لقطاعي التعليم والصحة في المملكة العربية السعودية وخارجها عن طريق تصميم البرمجيات الشاملة والمتكاملة مع بعضها، التي تلبي احتياجات المنشآت لمواكبة المتطلبات المتسارعة في التحول الرقمي والتطوير والتحسين على مستوى خدماتها المقدمة لكلا القطاعين.

إليك كل ما تود معرفته عن نظام CareWare لإدارة معلومات المستشفيات

أولًا؛ ما نظام (CareWare)؟

يعتبر نظام CareWare هو نتيجة جهود فريق الشركة الفنية لتوطين التقنية وخبرته الواسعة في الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحويلها إلى خدمات متكاملة، إذ تمكن الفريق الفني بالتعاون مع مستشاري الرعاية الصحية من تصميم حل جديد متكامل لإدارة النواحي الطبية والإدارية والمالية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية، ويضم النظام أكثر من 83 قائمة فرعية تنظم عمل المستشفى بأكمله، بما يتيح الوصول إلى بيانات المرضى ومتابعتهم أثناء وجودهم في المستشفى بسهولة.

طورت الشركة الفنية لتوطين التقنية هذا النظام باعتماد أفضل المعايير القياسية، كما اعتمدت على تقنيات شركة أوراكل (Oracle) العالمية في كل مراحل التطوير، وكان أول تطبيق فعلي للمنظومة في عام 1993.

يتميز نظام (CareWare) يدعمه تعدد الفروع وتعدد المنشآت ووحدات العمل، كما أنه قابل للتهيئة والتعديل والتكييف حسب متغيرات العمل في النظام، ومتوائم مع المعايير الدولية القياسية في استخدام الترميز، ومتطابق مع معايير الرعاية الصحية HL7 و FHIR، ومعتمد من IHE.

ثانيًا؛ ما مكونات نظام (CareWare)؟

النظام الطبي (HIS)

يقوم نظام (CareWare) لإدارة معلومات المستشفيات بحوسبة جميع النشاطات في المستشفيات العامة والخاصة متضمنة النظم الطبية والمالية والإدارية والربط مع الأجهزة وغيرها، وبدوره يساعد في تقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل بأسرع وقت، إذ يساعد في تنظيم البرامج العلاجية الملائمة لكل حالة وتسهيل عمل الطبيب من خلال التسجيل الطبي لحالة المريض – مثل: الشكوى والأعراض، والفحوص، والتحاليل، والأشعة، والتشخيصات والعمليات السابقة، وأوامر الأطباء ومتابعة تنفيذها، ومتابعة تقدم حالة المريض، والأدوية والتوصيات الطبية وغيرها من الخدمات – مما يساهم في دقة التشخيص وسرعة الإجراءات.

النظم المالية والإدارية وإدارة المستودعات والتحكم بالمخزون

يغطي نظام (CareWare) جميع النواحي النظم المالية والإدارية وإدارة المستودعات والتحكم بالمخزون بداية من نظام الملفات وشؤون المرضى وحتى الفواتير والنظام المحاسبي والمالي الذي يحتوي على نظام إحصائيات وتقارير شاملة.

تطبيق للطبيب والمريض

يوفر نظام (CareWare) تطبيق للمريض وتطبيق آخر للطبيب يتيح التواصل بينهم عن بُعد ويحتوي تطبيق الجوال للطبيب على مجموعة خدمات إلكترونية مثل: خاصية تحديد قائمة المرضى وملفاتهم، وقارئ باركود لملف المريض، وتنبيهات بصدور نتائج المختبر للمرضى وصور الأشعة والتقارير، والاطلاع على الأدوية والقراءات السابقة ومراجعات المرضى.

كما يحتوي تطبيق الجوال للمريض على مجموعة خدمات، منها: إمكانية تحديث بيانات المريض بشكل ذاتي، وإمكانية إنشاء ملف للعائلة لسهولة المتابعة والاطلاع والتتبع، والاطلاع على الخدمات التي تلقاها المريض، ونتائج التحاليل والأشعة، والاطلاع على المواعيد وحجزها أو إمكانية تأجيلها أو إلغائها، والاطلاع على الموافقات الطبية للتأمين الطبي مع دورة كاملة لحساب المريض لإدارة عقد التأمين، وخدمات استشارية عن بعد متكاملة مع أداة الفيديو المرئي.

نظام الخدمات الذاتية

يعمل هذا النظام على إدارة سير عمل المريض آليًا بقسم العيادات الخارجية ويدعم الخدمات التالية على سبيل المثال: تسجيل وصول المريض وتنظيم عملية دخول المرضى بالعيادات الخارجية لجميع الأطباء من جميع التخصصات بالمستشفى وبطريقة إلكترونية باستخدام نظام الترقيم، والربط بين نظام الخدمة الذاتية ونظام المعلومات الصحي (CareWare) بالمستشفى لضمان تبادل معلومات المرضى والمواعيد بين النظامين، إمكانية تسجيل موعد ذاتي، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.

ثالثًا؛ أهم ميزات النظام:

شامل ومتكامل بشكل كلي.

نظام حماية وسرية.

مصمم على مبدأ منصات العمل والصلاحية حسب المهمة.

ضمان تطبيق قواعد تحقق العمل لكل خدمة.

ثنائي اللغة وسهل الاستخدام.

متكامل ومترابط مع العديد الأجهزة والأنظمة الخارجية من أجهزة مختبر وأنظمة أشعة وغيرها.

ومن أجل ضمان الإدارة السلسة والفعالة لمرافق الرعاية الصحية، يجب اختيار نظام إدارة المستشفى الذي يوفر لك كل هذه الفوائد وأكثر، وهنا يبرز نظام (CareWare) الذي طورته الشركة الفنية لتوطين التقنية (ATS)، الشركة السعودية الرائدة في توفير حلول البرمجيات المخصصة لقطاعات التعليم العالي والرعاية الصحية والمؤسسات التجارية.