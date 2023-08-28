فيفو تعلن عن vivo V29e مع كاميرا أمامية بدقة هائلة

أعلنت شركة فيفو اليوم الاثنين عن هاتفها الذكي الأحدث (فيفو في29إي) vivo V29e الذي ينتمي إلى سلسلة (في) V المتوسطة المواصفات.

ويحتوي (فيفو في29إي) على الشريحة الثمانية النوى (سنابدراجون 695) Snapdragon 695 من شركة كوالكوم، بالإضافة إلى ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

ويقدم الهاتف، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم (فنتش أو إس 13) Funtouch OS 13، بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 44 واطًا، وهو يأتي مع حساس لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

وتأتي شاشة (فيفو في29إي)، الذي يزن 180.5 جرامًا ويأتي بسماكة 7.57 ملم، من نوع (أمولد) AMOLED بمقاس 6.78 بوصات وبدقة 2,400×1,080 بكسلًا.

ويقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين دقة الرئيسية منهما 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.79، ودقة الأخرى 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي مخصصة للتصوير الفائق العرض، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة مميزة تبلغ 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.45، وهي تدعم ميزة التركيز التلقائي للعين.

ويتميز الجزء الخلفي من الهاتف بتصميم ثنائي اللون مع زجاج متغير اللون وهو ما تطلق عليه فيفو التصميم الفني.

ويوفر الإصدار الفني الأحمر خلفية حساسة للأشعة فوق البنفسجية، تتغير من الأحمر إلى الأسود عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

هذا، وتعتزم فيفو بيع هاتف (فيفو في29إي) في الهند اعتبارًا من 7 أيلول/ سبتمبر المقبل، بسعر يعادل 327 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت، وبسعر يعادل 350 دولارًا أمريكيًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت.