سوني تخطط لإطلاق إصدار مُحسّن من بلايستيشن 5

تعمل شركة سوني على تطوير إصدار مُحسّن “برو” من جهاز ألعاب الفيديو بلايستيشن 5.

ووفقًا لتسريبات حديثة، فإن سوني قد تركز على تحسين معالج الرسوميات في الجهاز المزعوم بصورة أكبر مقارنة بالمعالج الرئيسي.

ونقلت قناة RedGamingTech المتخصصة في مجال ألعاب الفيديو عن مصادر داخل الشركة أن سوني سوف تستخدم معالج Ryzen Zen 2 من شركة AMD في جهاز “بلايستيشن 5 برو” القادم، وهو المعالج نفسه الموجود في جهاز بلايستيشن 5 الحالي.

وعوضًا عن الانتقال إلى معالج أحدث، سوف تزيد سرعة المعالج إلى 4 جيجاهرتز بدلًا من 3.5 جيجاهرتز في النسخة الحالية المتاحة من المعالج للوصول إلى معدل الإطارات المناسب لكل لعبة.

وتتعارض تلك التسريبات مع تقارير سابقة أفادت بأن سوني سوف تنتقل إلى معالج Ryzen Zen 4 الأحدث.

وقد يأتي جهاز “بلايستيشن 5 برو” مع زيادة في عدد وحدات الإخراج Render Output Unit، التي يُشار إليها اختصارًا ROU، حيث يحتوي الإصدار الأساسي من بلايستيشن 5 على 64 وحدة إخراج، وقد تزيد لتصل إلى 96 أو 128 وحدة في إصدار برو، ما يعني في النهاية أداءً أفضل لمعالج الرسوميات.

وتعتبر وحدة الإخراج ROU جزءًا من معالج الرسوميات، وتعمل على تنظيم إخراج البيانات من وحدة المعالجة الرسومية وتحويلها إلى إشارة قابلة للعرض على الشاشة، وإنتاج الصورة النهائية، وتطبيق تقنيات تحسين جودة الرسوميات، وتقديم تجربة لعب متقدمة.

وقد يأتي الجهاز حال صدوره بتحسينات أخرى في أقراص التخزين والذاكرة العشوائية لتحسين الأداء.

وبحسب التقارير المتداولة، فمن المتوقع أن يصدر الجهاز نهاية عام 2024 القادم، في حين قد يصدر بلايستيشن 6 عام 2028.

ولم يصدر عن سوني أي تصريحات رسمية حتى الآن بشأن خططها المستقبلية لمنصة بلايستيشن.

وكانت سوني قد كشفت في وقتٍ سابق عن جهاز “بلايستيشن بورتال” وهو جهاز محمول بتصميم على هيئة جهاز تحكم Dual Sense يتيح تشغيل الألعاب المثبتة على جهاز بلايستيشن 5 لاسلكيًا.