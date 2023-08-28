سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Astro Edition  مع هدايا حصرية في الإمارات
أجهزة محمولة

سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Astro مع هدايا حصرية في الإمارات

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أطلقت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات رسميًا ساعة (Galaxy Watch6 Classic Astro) الجديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن الركن التفاعلي المؤقت (Galaxy Open Market) في دبي مول.

وطرحت سامسونج خلال الحدث حزمة هدايا حصرية لهواتف Galaxy Z Flip5 مزينة برسومات للفنانة اللبنانية المقيمة في دولة الإمارات نوري فليحان. وحضر الحدث الدكتور تي إم روه، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الهواتف المحمولة في سامسونج.

تحتفي ساعة (Galaxy Watch6 Classic Astro) بالإرث الرائد لمنطقة الشرق الأوسط في مجال الفلك وضبط الوقت، ومع تصميمها العصري المزود بإطار Black Astro دوّار قياس 47 ملم، تعد هذه الساعة الأولى ضمن سلسلة من مجموعات الساعات محدودة الإصدار التي تكرّم الروّاد الأوائل في المنطقة وتلهم مبتكريها اليوم.

وتساعد سلسلة ساعات Galaxy Watch6 الذكية المستخدمين في اكتساب عادات صحية باستخدام تقنية فريدة لمراقبة النوم. وتواكب هذه الساعات التوجهات الراهنة التي تعطي المستخدمين الأولوية للصحة البدنية والنفسية.

ولهذا تعاونت سامسونج مع الدكتور نصر الجعفري، المدير الطبي لمركز “دي إن إيه هيلث كلينيك”، لتسليط الضوء على المزايا الصحية لساعة Galaxy Watch6 Astro الجديدة ودورها في إلهام المستخدمين لتبني ممارسات يومية تدعم عافيتهم. وتحدث الدكتور الجعفري خلال الحدث عن كيفية استخدام الساعة لتتبع ثلاثة من جوانب الصحة المعاصرة وهي مراقبة معدل ضربات القلب، وضغط الدم، وتخطيط القلب الكهربائي.

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وشهد الحدث أيضًا إطلاق حزمة هدايا خاصة لهواتف Galaxy Z Flip5 من تصميم الفنانة نوري فليحان، التي تستلهم أعمالها من طبيعة الإمارات وثقافتها وتستكشف من خلالها موضوعات التمثيل، والتصوف، والطبيعة، والانجذاب العاطفي بين عناصر الطبيعة والروح البشرية.

تضم مجموعة هدايا (Whimsical Midsummer) الخاصة بهواتف (Galaxy Z Flip5) غلافًا مخصصًا للهاتف، وعباية، وحقيبة يد؛ كما يحتوي صندوق المجموعة على قصيدة، ورمز استجابة سريع (QR Code ) لتنزيل خلفية متحركة تحاكي تصميم الغلاف.

تتضمن تصاميم نوري فليحان عناصر تقليدية مكللة بنفحات عصرية حديثة. ويعكس هذا الاندماج بين الماضي والمستقبل مسار تطور هاتف سامسونج الكلاسيكي القابل للطي إلى الإصدار المتطور Z Flip5، الذي يرسي بتصميمه وتقنيته المتقدمة مفهومًا جديدًا لعامل الشكل في الهواتف الذكية.

وبهذه المناسبة، قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في شركة سامسونج جلف للإلكترونيات: “يعتبر إطلاق ساعة Galaxy Watch6 Classic Astro وحزمة هدايا Galaxy Z Flip5 الجديدة المستوحاة من الأعمال الفنية تتويجًا لتجربة الركن التفاعلي المؤقت في دبي مول. فقد أظهرنا على مدار الشهر كيف نجمع بين التكنولوجيا والتصميم والفن لإلهام وإسعاد عملائنا في منطقة الخليج العربي. ونشكر بهذه المناسبة جميع شركائنا ومعجبينا لمساهمتهم في قصة نجاح سامسونج”.

التوّفر:

سامسونج تطلق ساعة Galaxy Watch6 Astro مع هدايا حصرية في الإمارات

تتوفر ساعة (Galaxy Watch6 Classic Astro) حاليًا عبر موقع سامسونج الإلكتروني، ولدى متاجر التجزئة المعتمدة. ويتضمن عرض الإطلاق الحصري سماعات Galaxy Buds2 مجانًا مع حزام قماشي إضافي وضمان (+Samsung Care) لمدة عام واحد. ويمكن للمستخدمين أيضًا استبدال ساعتهم الذكية القديمة بالإصدار الجديد مقابل 1100 درهم إماراتي. كما يتوفر الإصدار الخاص من حزمة هدايا Nourie Z Flip5 عبر موقع سامسونج الرسمي.

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