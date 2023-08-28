ريلمي تطلق هاتف Realme GT5 مع ذاكرة بسعة 24 جيجابايت

كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الرائد Realme GT 5 الذي يعد الإصدار الأحدث في تشكيلة GT الشهيرة ويتميز ببعض المواصفات والميزات القوية، من ذلك تزويد الشركة النسخةَ العليا من الهاتف بذاكرة وصول عشوائي بسعة 24 جيجابايت والشحن السريع بقوة 240 واطًا.

ودخلت ريلمي في شراكة مع شركة BYD Electronisc من أجل Miracle Glass في الجزء الخلفي من الهاتف، الذي يتميز بجسم مزدوج اللون للجهة الخلفية وكاميرا خلفية كبيرة.

وتوفر ريلمي إصدارين من الهاتف، حيث زودت الإصدار الأول بسرعة شحن تبلغ 150 واطًا للبطارية البالغة سعتها 5240 ميلي أمبير، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12/16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256/512 جيجابايت، ويأتي بسعر 410 دولارات و 450 دولارًا.

ويحتوي الإصدار الثاني على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 24 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بسعة واحد تيرابايت، مع 240 واطًا من سرعة الشحن للبطارية البالغة سعتها 4600 ميلي أمبير، ويأتي بسعر 520 دولارًا.

ويَعِد نظام الشحن بقوة 240 واطًا بشحن البطارية الفارغة إلى سعة 20 بالمئة عند الشحن لمدة 80 ثانية فقط، في حين يمكن لنظام الشحن بقوة 150 واطًا شحن البطارية الفارغة إلى سعة 50 بالمئة خلال 7 دقائق.

ويتميز هاتف Realme GT5 بمجموعة الشرائح Snapdragon 8 Gen 2، ويدير نظام التبريد المكون من 9 طبقات مع غرفة البخار البالغة مساحتها 20827 ملم مربع الحرارة.

وبالانتقال إلى الشاشة، فإنها عبارة عن لوحة AMOLED مسطحة بقياس 6.74 بوصة وبدقة 1240×2772 بكسلًا تدعم نسبة العرض إلى الارتفاع البالغة 20:9.

وتعرض الشاشة الألوان بمعدل 10 بت وتبلغ ذروة سطوعها 1400 شمعة في المتر المربع وتستخدم تعتيم PWM العالي التردد البالغ 2160 هرتزًا.

وتعمل الشاشة بمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا، ومع ذلك، لا تتعامل وحدة معالجة الرسوميات Adreno مع كل أعباء العمل لعرض الرسومات حيث إنها مقترنة بشريحة العرض المستقلة X7 للحصول على تجربة بصرية محسنة.

وزودت ريلمي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية، مع عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تعتمد على مستشعر IMX890 من سوني مع ميزة التثبيت البصري للصورة، وعدسة فائقة الاتساع بزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويوجد أيضًا ضوء LED الذي يحيط بشعار Snapdragon، ويضيء بعدد 26 لونًا، ويحتوي على 5 مستويات لضبط السطوع.

ويعتبر Realme GT5 بمثابة هاتف 5G ثنائي الشريحة، وهو مزود أيضا بأربعة هوائيات للشبكة اللاسلكية مع دعم معيار Wi-Fi 7.

ويوجد أيضا هوائي بلوتوث يدعم الإصدار 5.3 مع برامج ترميز الصوت aptX HD و LHDC و LDAC و LC3.

وتشمل بعض الميزات الأخرى الجديرة بالذكر مكبرات الصوت الستيريو مع Dolby Atmos، بالإضافة إلى المحرك الخطّي للحصول على ردود الفعل اللمسية، ويوجد قارئ لبصمات الأصابع في المقدمة مع وقت رد فعل يصل إلى 0.25 من الثانية.