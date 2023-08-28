دولبي تُحسن مكبرات الصوت المدمجة في التلفاز

أعلنت شركة دولبي FlexConnect، وهي ميزة جديدة تجمع بين نظام الصوت المدمج في التلفاز ومكبرات الصوت اللاسلكية الملحقة لتقديم تجربة صوت دولبي أتموس شاملة وغامرة.

وبالنظر إلى أنها تستخدم مكبرات صوت التلفاز، فإن FlexConnect لا تتطلب بالضرورة وجود مكبرًا للصوت.

وأصبحت TCL الشركة المصنعة لأجهزة التلفاز الأولى التي تقدم FlexConnect مع تشكيلتها القادمة لعام 2024، وتخطط أيضًا لإصدار مجموعة من مكبرات الصوت اللاسلكية المُحسنة لدعم هذه الميزة.

وتشير دولبي إلى أن ميزة FlexConnect تعمل بذكاء على تحسين الصوت ضمن أي غرفة ومع أي مكبر الصوت، مما يوفر حرية وضع مكبر صوت لاسلكي واحد أو أكثر في أي مكان في الغرفة دون الحاجة إلى القلق بشأن مكان وجوده المثالي.

وليس هناك حاجة إلى زيادة طول الكابلات، حيث تستخدم دولبي الميكروفونات المدمجة في التلفاز لتحديد موقع كل مكبر صوت لاسلكي في الغرفة ومعايرته.

ووفقًا للشركة، ينتشر الصوت بذكاء من مكبرات صوت التلفاز إلى كل مكبر صوت لاسلكي، مما يؤدي إلى تحسين إشارة الصوت ديناميكيًا بالاعتماد على إمكانيات وموقع جميع مكبرات الصوت المتاحة.

ونتيجة لذلك، إذا لم تكن مكبرات الصوت المدمجة بالتلفاز قادرة على توفير صوت الجهير، فإن FlexConnect تعرف ذلك وتترك هذه الترددات لمكبرات الصوت اللاسلكية بدلًا من الضغط على مكبرات الصوت المدمجة بالتلفاز.

وتهدف FlexConnect إلى السماح للأشخاص بالاستفادة من أبعاد الغرفة، ومواقع منافذ الطاقة، وترتيبات الأثاث دون المساس بجودة الصوت.

وبمجرد معايرته، يجمع النظام كل جهاز ملحق مع مكبرات صوت التلفاز للحصول على الأداء الصوتي الأفضل وتقديم تجربة صوت دولبي أتموس مصممة خصيصًا لمنزل المستهلك.

وبحسب الشركة، لا ينبغي على المستهلكين تغيير أماكن الأثاث للحصول على تجربة صوتية فضلى، بل يجب على الصوت أن يتكيف من خلال FlexConnect التي توفر للمستهلكين الحرية والمرونة في اختيار طريقة ترتيب الأجهزة مع الاستمرار في الحصول على تجربة دولبي أتموس الغامرة.

وحاولت العديد من الشركات، مثل سامسونج وإل جي وسوني، دمج الصوت ومزامنته من مكبرات الصوت وأجهزة التلفاز للحصول على تجربة استماع أكمل.

وتطلق سامسونج على الميزة اسم Q-Symphony. كما يوفر نظام HT-A9 7.1 Atmos من سوني للعملاء مرونة أكبر في وضع السماعات بالاعتماد على ميزة Acoustic Center Sync. ويبدو كما لو أن دولبي تحاول معالجة كلتا النقطتين باستخدام FlexConnect.

وتتطلب الميزة تلفزيونًا جديدًا ومكبرات صوت لاسلكية جديدة، مما قد يحد من جاذبية ابتكار دولبي الأحدث بالنسبة لأي شخص اشترى خلال السنوات القليلة الماضية تلفاز 4K HDR.