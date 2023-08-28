جوجل تخبرك بالوقت المناسب لحجز رحلات الطيران

أضافت شركة جوجل ميزة جديدة لخدمتها لرحلات الطيران تساعد المسافرين في تحديد الوقت المناسب للحجز بشكل أفضل.

وتطرح الشركة للمرة الأولى هذا الأسبوع رؤى جديدة من شأنها الاستفادة من البيانات التاريخية التي تتيح للمستهلكين معرفة متى كانت الأسعار عادة في مستوياتها الأدنى إلى الوجهة المختارة في التواريخ المحددة.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستهلكين في تحديد الموعد الأفضل لحجز الرحلات الجوية، وتجنب الضياع بشأن الحجز الآن أو الانتظار لفترة أطول من أجل الأسعار المخفضة.

وتشرح جوجل أن الرؤى الجديدة تخبر المستخدمين، على سبيل المثال، أن الوقت الأرخص لحجز الرحلة هو الوقت الحالي قبل شهرين من المغادرة أو أن أسعار الرحلة انخفضت بشكل عام مع اقتراب تاريخ المغادرة.

ومع هذا الفهم الجديد حول الحصول على سعر مناسب، قد يختار المستهلكون إما الحجز على الفور أو الانتظار للحصول على سعر أفضل.

وتكمل هذه الميزة الرؤى الأخرى التي تقدمها خدمة جوجل لرحلات الطيران، مثل القدرة على معرفة إذا كانت الأسعار الحالية للبحث منخفضة أو نموذجية أو مرتفعة، مقارنة بالمتوسطات السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع المستخدمون بالقدرة على تشغيل تتبع الأسعار لمسارات رحلات محددة لتلقي الإشعارات عندما تنخفض أسعار الرحلات بشكل كبير في التواريخ المحددة أو التواريخ المرنة، اعتمادا على التفضيلات.

وتستمر الخدمة في تقديم ضمانات الأسعار على مسارات وشركات طيران معينة عندما يكون لديها بيانات كافية للشعور بالثقة من أن أسعار تذاكر الطيران المنخفضة لن تكون متاحة، حيث تحتوي بعض الرحلات الجوية على شارة ضمان السعر.

ويعني ذلك أن جوجل واثقة من أن السعر لن ينخفض قبل المغادرة. وفي حالة حدوث انخفاض في السعر، فإن جوجل ترد الفرق عبر Google Play. ويعد هذا جزءا من برنامج تجريبي متاح لخطوط رحلات محددة في الولايات المتحدة.

وإلى جانب الإعلان عن الميزة الجديدة، نشرت جوجل تدوينة تتضمن نظرة على اتجاهات حجز الرحلات الجوية لعام 2023، التي تعرض أحدث البيانات حتى شهر يوليو 2023.