جوجل تتعاون مع جارمين للرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية

تفيد الأنباء بأن شركة جوجل تعمل مع شركة جارمين لجلب الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية إلى هواتف أندرويد في المستقبل.

وأعلنت شركة جوجل منذ عام تقريبا جلبها لميزة الاتصالات الثنائية الاتجاه عبر الأقمار الصناعية لأجهزة أندرويد مع تحديث أندرويد 14 الذي لم يصدر بعد.

وقد توفر الشركة ميزات الرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية لهواتف أندرويد من خلال رسائل جوجل، وهو تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي لنظام أندرويد.

واكتشف المطور نيل رحموني في الإصدار الأحدث من تطبيق رسائل جوجل مقتطفات من التعليمات البرمجية المتضمنة عبارة “من أجل الأسئلة المتعلقة بحالة الطوارئ، اتصل باستجابة جارمين على الرقم. للإبلاغ عن حالة طوارئ جديدة، اتصل برقم الطوارئ المحلي”.

وقد تطلق جوجل هذه الميزة الجديدة في أكثر من 150 دولة حول العالم بعد إصدار النسخة النهائية المستقرة من أندرويد 14، وذلك بالنظر إلى أن شبكة جارمين الحالية تغطي أكثر من 150 دولة.

وتحتاج إلى هاتف يتضمن جهاز مودم متصل بالقمر الصناعي، وهو أمر لا يتوفر لدى الكثير من الهواتف في الوقت الحالي، وذلك بالنظر إلى أن الميزة لم تفعل بعد.

ولدى شركة جارمين العديد من المنتجات المتصلة بالأقمار الصناعية لإرسال الرسائل النصية في حالات الطوارئ. وتعمل الشركة مع إيريديوم، وهي شركة تمتلك كوكبة من الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض في جميع أنحاء العالم، لتمكين الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وبالنظر إلى أن جارمين طورت النظام البيئي الكامل للمنتجات، فقد تستخدم جوجل تقنية جارمين لجلب الرسائل النصية الطارئة إلى تطبيقها للرسائل.

وكانت شركة آبل العلامة التجارية الأولى للهواتف الذكية التي قدمت نظام SOS للطوارئ القائم على الأقمار الصناعية إلى أجهزتها.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة هواوي عن ميزة مماثلة مع أحدث هواتفها الرائدة. وكان من المتوقع أن تقدم سامسونج ميزة مماثلة مع Galaxy S23، ولكن لم يحدث.

وقال روه تاي مون، رئيس قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج: “النظام البيئي ليس جاهزا بعد لاستبقال مثل هذه الميزة”. ويشاع الآن أن الميزة قد تظهر للمرة الأولى مع Galaxy S24 المفترض صدورها في أوائل العام المقبل.

ومن المفترض أن تصل الهواتف، Google Pixel 8 و Samsung Galaxy S24، إلى السوق مع العتاد والبرمجيات اللازمة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.