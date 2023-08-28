تقرير يكشف عن أكثر الهواتف مبيعًا خلال النصف الأول من 2023

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (أومديا) Omdia أن هواتف آيفون 14 من آبل كانت الأكثر شحنًا خلال النصف الأول من عام 2023، مما يعكس تحولًا في عادات الشراء للمستهلكين نحو أكثر الأجهزة تطورًا في السوق، وابتعادهم عن الأجهزة المنخفضة أو المتوسطة المواصفات.

وخلال المدة الممتدة من شهر كانون الثاني/ يناير إلى حزيران/ يونيو من هذا العام، بلغت شحنات آبل من هاتف (آيفون 14 برو ماكس) زهاء 26.5 مليون وحدة، وهو يتفوق بذلك على أي هاتف من أي شركة أخرى، وذلك مقارنةً بشحنات هاتف (آيفون 14 برو) التي بلغت 21 مليون وحدة.

واستحوذت هواتف شركة آبل على المراكز الأربعة الأولى في تقرير شركة (أومديا)، وقد جاء هاتف آيفون 14 في المركز الثالث بنحو 16.5 مليون وحدة، ثم هاتف آيفون 13 مع أكثر من 15.5 مليون وحدة.

وأظهر التقرير أيضًا وجود اختلاف ملحوظ في الأجهزة التي استحوذت على الحصة الكبرى من السوق بأكمله.

ففي العام الماضي، كان آيفون 13 أكثر الأجهزة مبيعًا في السوق، مما يشير إلى أن المستهلكين كانوا يشترون الأجهزة الرائدة ولكن على المستوى المنخفض منها وليس الأعلى.

وعلى عكس العام الماضي، فقد تربع هاتف (آيفون 14 برو ماكس)، الذي يعد الأغلى سعرًا بين هواتف آبل، على العرش، مما يعكس تحولًا متزايدًا بين المستهلكين نحو شراء أغلى الأجهزة في السوق.

يُشار إلى أن مواصفات الأجهزة لم تشهد تغييرًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد اختارت الشركات المصنعة إصدار المزيد من الترقيات الإضافية لأجهزتها مع التركيز في تحسين قدرات الكاميرا، وتضمينها شرائح أقوى.

وقد أدى ذلك إلى شعور عام بالضيق لدى المستهلكين عندما يتعلق الأمر بالهواتف الذكية، التي أصبحت اليوم جهازًا أساسيًا للعمل والحياة الشخصية.

كما أن الأسعار المرتفعة التي تصل إلى 1,000 دولار للأجهزة الرائدة من شركات، مثل: آبل، وسامسونج، وشاومي قد أدت أيضًا إلى عزوف الناس عن شراء الأجهزة.

وأصبح المستهلكون يحتفظون بأجهزتهم لمدة أطول وينتظرونها حتى تصل إلى نقطة معينة في حياتها يشعرون فيها أنهم بحاجة إلى استبدال هواتفهم، ويكون ذلك عادةً عندما تنكسر.

ولكن الناس أيضًا أبدوا استعدادًا لدفع مبالغ كبيرة لشراء ذلك الهاتف الذي يمتلك أفضل المواصفات، والذي سوف يدوم معهم ربما لسنوات.

وجاء هاتف (جالاكسي أي14) من سامسونج في المركز الخامس بين أكثر الهواتف الذكية مبيعًا مع شحنات بلغت 12.4 مليون وحدة.

وكان الطراز الأعلى سعرًا حاليًا لعملاقة التقنية الكورية الجنوبية (جالاكسي إس23 ألترا) السادس بين أفضل الأجهزة أداءً مع شحنات قدرها 9.6 ملايين وحدة.

ولم تظهر الأجهزة من الشركات المصنعة الصينية في أفضل 10 هواتف ذكية من حيث الشحنات، حيث أشارت (أومديا) إلى أن شحنات الأجهزة الذكية الصينية شهدت انخفاضات مزدوجة الرقم اعتبارًا من عام 2022 بسبب الركود في سوق الأجهزة المتوسطة والمنخفضة السعر.

ويُعتقد أن هذه الأرقام تُعدّ مؤشرًا مهمًا على معنويات المستهلكين عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الذكية، خاصة أن شركة آبل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد (آيفون 15) الشهر المقبل.

وتتوقع شركة (أومديا) أن تكون شحنات آبل من هواتفها الذكية هذه السنة ثابتة أو منخفضة قليلًا.

ومع ذلك، قال (جوسي هونج)، مدير الأبحاث الأول في (أومديا)، إنه من المتوقع أن تستمر شحنات طرازي (برو) و(برو ماكس) في الزيادة «بسبب الطلب القوي على الطرز الرائدة».

ووفقًا لبيانات سابقة من (أومديا)، ستنخفض شحنات الأجهزة العالمية بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي إلى 1.15 مليار جهاز، مسجلةً أسوأ أداء منذ عقد من الزمن.