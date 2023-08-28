إكس تشهد انخفاضًا في عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا

انخفض عدد تنزيلات تطبيق منصة إكس بعد إعادة تسمية إيلون ماسك للشبكة الاجتماعية، وأدت إعادة التسمية أيضًا إلى انخفاض عدد المستخدمين النشطين أسبوعيًا بنسبة 4 بالمئة خلال الأسابيع التالية بعد تغيير العلامة التجارية، كما انخفض تطبيق المنصة أربعة مراكز في التصنيف العام للفئة ليصبح في المركز 36، وذلك وفقًا لتحليل جديد أجرته شركة Sensor Tower.

ويأتي هذا التحليل بعد إعادة التسمية المثيرة للجدل، حيث أشارت بعض التوقعات إلى تخلي الشركة عن مليارات الدولارات من حقوق ملكية العلامة التجارية.

وشهدت تويتر انخفاضًا كبيرًا في الرسم البياني لعدد تنزيلات التطبيق عبر كل من أندرويد و iOS، بعد إعادة تسمية التطبيق إلى إكس.

وبحسب شركة Sensor Tower، ازدادت الإيرادات بشكل مفاجئ بعد تغيير العلامة التجارية، حيث قفزت الإيرادات في الفترة من 6 أغسطس إلى 20 أغسطس بشكل كبير بنسبة 25 بالمئة تقريبًا، مدفوعة بالإيرادات من نظام التشغيل iOS (بزيادة بنسبة 24 بالمئة).

وأدى تغيير العلامة التجارية إلى حدوث ارتباك للمستهلكين في متاجر التطبيقات، حيث إن عددًا من المستهلكين الرئيسيين الذين يبحثون عن تويتر في متاجر التطبيقات لم يكونوا على علم بالتغيير الحاصل.

ولم يجد أولئك المستخدمون سوى تطبيق Twitter Lite، المصمم للأسواق الناشئة، عندما كانوا يبحثون عن تويتر في شريط البحث بمتجر التطبيقات، الأمر الذي أدى إلى حدوث ارتفاع كبير في عمليات تثبيت Twitter Lite في الأسبوع الأول من تغيير العلامة التجارية. وقفزت تنزيلات Twitter Lite خلال هذا الوقت بنحو 350 بالمئة.

وبالمقارنة مع إكس، شهد نظام تويتر البيئي للتطبيقات نموًا في التنزيلات بنسبة 11 بالمئة، مدفوعة بعمليات التثبيت في الهند والولايات المتحدة وإندونيسيا.

وانخفضت إيرادات إكس بشكل عام خلال الأسبوع الأول من عملية إعادة التسمية بنسبة 3 بالمئة، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 8 بالمئة عبر نظام التشغيل iOS.

وفي الوقت نفسه، انخفض تطبيق إكس أربعة مراكز في التصنيف العام للفئة ليصبح في المركز 36، مع انخفاض عمليات التثبيت بنسبة 8 بالمئة.

وأشارت شركة Sensor Tower إلى أن ذلك يتضمن انخفاضًا في كل من نظامي التشغيل أندرويد و iOS بنسبة 18 بالمئة و 22 بالمئة على التوالي، ولكن تطبيق Twitter Lite المملوك لشركة إكس استمر في الأداء الجيد، حيث زاد عدد تنزيلاته بنسبة 50 بالمئة عن الإطار الزمني السابق.

ولا يزال يتمتع اسم العلامة التجارية تويتر ببعض التأثير في متاجر التطبيقات، ويسرق عمليات التثبيت المحتملة من العلامة التجارية إكس.