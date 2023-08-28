أفضل هواتف أندرويد التي تدعم شرائح eSIM في عام 2023

تُعرف شريحة الهاتف التي نستخدمها في معظم الهواتف حاليًا باسم (SIM)، وهي بطاقة فعلية تُوضع في الهاتف، وتتيح لهاتفك الاتصال بشبكات الهاتف المحمول، ويُخزن فيها معلومات حول اشتراكك في الشبكة، وتوفر هذه الشريحة مساحة تخزين محدودة، لذلك يمكنك نقلها بين الهواتف دون فقد جهات الاتصال.

أما الشريحة الإلكترونية (eSIM) فهي عبارة عن رقاقة إلكترونية مضمنة داخل الجهاز ولا يمكن استخراجها وتعمل كنسخة رقمية من الشريحة التقليدية، وتتيح الاتصال بمزود الخدمة دون الحاجة إلى استخدام الشريحة التقليدية.

بدأت العديد من الهواتف بدعم شريحة (eSIM)، وهذا يعني أنك لن تضطر إلى التعامل مع بطاقة فعلية، وستحتاج فقط إلى تفعيل شريحة (eSIM) بطريقة بسيطة بحسب تعليمات شركة الاتصالات التي تتعامل معها. فإذا كنت تبحث عن هاتف يدعم شريحة (eSIM) فإليك أبرز هواتف أندرويد المتوافقة مع شرائح eSIM في عام 2023:

1- هاتف Pixel 7 Pro من جوجل:

تدعم هواتف جوجل الحديثة وأبرزها Pixel 7 Pro شريحة eSIM، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف غني بالميزات ويأتي بمواصفات ممتازة، فهو يضم شاشة من نوع (LTPO AMOLED) بقياس 6.7 بوصات وبدقة 3120×1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus)، مع وجود حماية على الظهر أيضًا بطبقة زجاجية من النوع ذاته، بالإضافة إلى الإطار المعدني اللامع المصنوع من الألمنيوم الذي يغطي الحافات، وهو مقاوم للماء وفقًا لمعيار IP68.

يعمل هذا الهاتف بمعالج من نوع (Tensor G2) من جوجل الغني بالميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، مما يرفع مستوى أداء الهاتف بشكل كبير. ويحتوي على بطارية سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم الشحن السلكي بقدرة 30 واطًا.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13.

أما بالنسبة إلى الكاميرا، فيضم هاتف Pixel 7 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة 12 ميجابكسل. ويمكن لهذه الكاميرات تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

ويضم كاميرا أمامية بدقة 10.8 ميجابكسل، وهي قادرة على تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ودقة 1080 بكسلًا بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يبدأ سعر هاتف Pixel 7 Pro من 899 دولارًا أمريكيًا، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأبيض، والأسود والبندقي (Hazel).

2- هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يعد Galaxy S23 Ultra من أقوى وأفضل هواتف أندرويد المتوفرة في السوق حاليًا، ويضم شاشة كبيرة ويأتي مع قلم ذكي مما يجعله خيارًا مثالية لأولئك الذين يرغبون في إنجاز العديد من المهام باستخدام الهاتف كالرسم والتصميم وتدوين الملاحظات وغيرها.

يدعم هذا الهاتف شريحة eSIM وشريحة Nano SIM المزدوجة، مما يسمح لك باستخدام البطاقات التقليدية أو الإلكترونية بحسب رغبتك.

يضم هذا الهاتف شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X) بقياس 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي أقصاه 120 هرتزًا. ويعمل بمعالج من نوع كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، وهو معالج مصمم خصوصًا لهواتف جالاكسي الرائدة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 من سامسونج.

يدعم شبكات الواي فاي (Wi-Fi 6e)، والبلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

أما بالنسبة إلى الكاميرا، فهذا الهاتف يتميز بنظام كاميرا متطور، فهو يضم كاميرا رباعية العدسات الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، أما الثانية فهي بدقة 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة 12 ميجابكسل. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يحتوي Galaxy S23 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واطًا، ويبُاع بسعر 4299 ريالًا سعوديًا مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Phantom Black) والأخضر، والكريمي (Cream).

3- هاتف جوجل Pixel 7 من جوجل:

إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد يدعم شرائح eSIM ويتمتع بميزات ممتازة وسعره أقل من هاتفي Galaxy S23 Ultra و Pixel 7 Pro فإن Pixel 7 هو خيار مناسب لك.

يضم هاتف Pixel 7 شاشة من نوع (AMOELD) بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2400×1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وكثافة تبلغ 416 بكسلًا في البوصة الواحدة. بالإضافة إلى دعم تقنية النطاق الديناميكي العالي (+HDR10)، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 10.8 ميجابكسل.

يعمل هاتف Pixel 7 بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، ويحتوي على بطارية سعتها 4355 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واطًا، كما يدعم الشحن اللاسلكي العكسي.

يتوفر هاتف (Pixel 7) بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية وهما: 128 أو 256 جيجابايت، ولا يدعم الزيادة من خلال بطاقات MicroSD. ويدعم اتصال (واي فاي 6e) Wi-Fi 6e، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC.

يُباع هاتف Pixel 7 بسعر يبدأ من 599 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، وهي: الأسود (Obsidian) والأخضر (Lemongrass) و(الأبيض) Snow.

4- هاتف Pixel 7a من جوجل:

يدعم هاتف Pixel 7a من جوجل شريحة eSIM، ويمتع بمواصفات قريبة جدًا من مواصفات Pixel 7 وسعره أقل، ويضم شاشة من نوع (OLED) بقياس 6.1 بوصات، وبدقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث ثابت قدره 90 هرتزًا، وخاصية Google Smooth Display التي تجعل الشاشة تستهلك طاقة أقل من البطارية، وميزة التشغيل الدائم (Always-on).

يعمل Pixel 7a بمعالج جوجل (Tensor G2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 5 نانومتر، ويحتوي على بطارية سعتها 4385 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة 18 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت، وخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت.

يضم هذا الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل. ويمكن للكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 240 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل، وتدعم ميزة (Auto-HDR) وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

يُباع هاتف Pixel 7a بسعر 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان، وهي: الأبيض (Snow)، والبرتقالي (Coral)، والأسود (Charcoal)، والأزرق (Sea).

5- هاتف Samsung Galaxy S23:

إذا كنت تريد هاتفًا يدعم شريحة eSIM وحجمه صغير وتصميمه بسيط وأنيق، فإن هاتف S23 Galaxy من سامسونج هو المناسب لك. ويتمتع هذا الهاتف أيضًا بالمواصفات القوية نفسها مثل الطرازين الأكبر في سلسلة S23 فهو يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 ويتوفر بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويضم نظام كاميرا متطور.

يضم هاتف (Galaxy S23) شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بقياس 6.1 بوصات وبدقة 2340 × 1080 بكسلًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث تكيُّفي يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يبلغ 1200 شمعة، وتدعم تقنية (+HDR10)، وهي محمية بطبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus 2).

يحتوي هذا الهاتف على بطارية سعتها 3900 ميلّي أمبير/ الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي. ويعمل هذا الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 المُعتمد على واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج.

يأتي هاتف Galaxy S23 بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 10 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 8K، وبدقة 4K، وبدقة 1080 بكسلًا.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وهي قادرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، وبدقة 1080 بكسلًا.

يتوفّر هاتف سامسونج Galaxy S23 في السعودية بسعر يبدأ من 2899 ريالًا سعوديًا. ويتوفّر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والأسود، والأخضر، والبنفسجي.